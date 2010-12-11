Aslantepe'de yangın

T24 - Resmi açılışının 15 Ocak'ta yapılması beklenen Seyrantepe'deki Türk Telekom Arena Stadyumu'nun inşaatında çalışan işçilerin kaldığı barakalarda yangın çıktı.







Seyrantepe'de yapımı devam eden Galatasaray Türk Telekom Arena Stadı'nın çalışmalarında görev alan inşaat işçilerinin kaldığı barakalarda yangın çıktı.

3 katlı barakada rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

Saat 11.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek diğer barakalara sıçradı. Yangın yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. İlk gelen ekipler yangını söndürmede yetersiz kalınca Beşiktaş ve Şişli itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi.

İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.



