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Spor

Aslantepe'de son durum!

Galatasaray'ın, Aslantepe Projesi'nin hafta sonu yaşanan olumsuz hava şartlarına rağmen hızla devam ettiği bildirildi.

24 Kasım 2008 02:00


Galatasaray'ın, Aslantepe Projesi'nin hafta sonu yaşanan olumsuz hava şartlarına rağmen hızla devam ettiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, stadın güney cephesini oluşturan D ve E bloklarda giriş kat seviyesine gelindiğini, diğer bloklarda da ciddi ilerlemenin söz konusu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, D ve E bloklarda zemin kat seviyesine gelinmesinin ardından stadın, TEM otoyolundan da görülmeye başladığı belirtildi.

Stat inşaatındaki yeniliklerden birinin de toplam 54 adet yapılacak dev eğik kolonlar olduğu ifade edilen açıklamada, ''İnşaat yükseldikçe daha da belirginleşecek ve stadımıza ayrı bir hava katacak bu kolonlar, yerlerini stadın son katında açılır kapanır çatıya destek olacak çelik kolonlara bırakacak'' denildi.

Öte yandan açıklamada, stadın yapımının, TOKİ onayının alınması sonrasında kurulan ve geçen hafta yapılan imza töreniyle kamuoyuna açıklanan Dhabi-Eren Talu-Alke ortaklığının üstlendiği de vurgulandı.

-ULAŞIMDA GELİŞMELER-

Açıklamada, Aslantepe'deki stada ulaşım konusunda da önemli gelişmeler yaşandığı dile getirildi.

Stat ile metro arasında yaya ulaşımını sağlayacak üç yer altı tünelinin ön çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, stadın çevre yolları planları kapsamında ilk kazık çalışmaların başladığı ifade edildi.

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