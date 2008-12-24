Aslantepe'de saha göründü



Galatasaray'ın gelecek yıl devralmayı planladığı Aslantepe'deki yeni stadın inşası sürerken, 6. kat seviyesine gelindiği açıklandı.





Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde, çalışmaları devam eden stat inşaatının fotoğrafları yer aldı. Aslantepe'de yapımı süren stadın gün geçtikçe hayal edilebilir olmaktan çıkıp, ete kemiğe büründüğü kaydedilen değerlendirmede, “Saha zemininin temizlenmesi ve otoparkın üzerini tribünlerin örtmeye başlamasıyla, stadımızdaki heyecan verici ilerleyişe artık daha somut tanıklık edebiliyoruz” ifadelerine yer verildi.



Gece vardiyaları dahil, toplam 650 işçinin çalıştığı stat inşaatında 6. kat seviyesine gelindiği, E ve D blok tribünlerin ilk bölüm montajının da önümüzdeki ocak ayının sonuna dek bitirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.