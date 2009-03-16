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Spor

Aslantepe'de bayrak indirildi!

Seyrantepe'de stat inşaatında çalışan işçiler, paralarını alamadıkları gerekçesiyle Galatasaray bayrağını indirdiler.

16 Mart 2009 02:00


Seyrantepe'de stat inşaatında çalışan işçiler, paralarını alamadıkları gerekçesiyle inşaatta bulunan Galatasaray bayrağını indirdiler.


Seyrantepe'de devam eden stat inşaatında çalışan işçiler, paralarını alamadıkları gerekçesiyle ilginç bir eyleme imza attılar.

Daha önce de yüklenici firmanın sahibi Eren Talu aleyhinde eylemler düzenleyen işçiler, bu kez tepkilerini inşaatta bulunan Galatasaray bayrağını indirerek gösterdiler.

Yüklenici firmanın kendilerini oyaladığını iddia eden işçiler, 3 aylık maaşlarını alamadıklaırnı ve kulüp yetkililerini uyarmak için Galatasaray bayrağını indirdiklerini söylediler.

Stat önünde büyük bir ateş yakan işçiler, kulüp yetkililerinden ilgi beklediklerini de belirttiler.

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