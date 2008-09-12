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Spor

Aslantepe ne olacak?

Başkan Adnan Polat ile arası bozuk olan yönetici Işın Çelebi dün kendisine gönderdiği istifa mektubu ile görevinden ayrıldığını bildirdi.

12 Eylül 2008 03:00

Başkan Adnan Polat ile arası bozuk olan yönetici Işın Çelebi dün kendisine gönderdiği istifa mektubu ile görevinden ayrıldığını bildirdi.

Galatasaray'da Aslantepe stadının yapımında büyük katkı sağlayan, bu konuda TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar'la çok yakın dostluğunun yardımıyla işlerin yoluna girmesinde büyük pay sahibi olan yönetici Işın Çelebi yönetime bir istifa mektubu yazarak görevinden istifa ettiğini belirtti.

Adnan Polat konu ile ilgili yaptığı açıklamada mektubu doğrulayarak istifa ile ilgili henüz kesin bir karar verilmediğini bildirdi.

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