Aslantepe işçilerin e sert yanıt

Eren Talu, Dabi ve Alke’yle ortaklaşa yürüttüğü Galatasaray’ın Seyrantepe’deki stat projesindeki taşeron şirketin işçileriyle yol ayrımına geldi. Talu, bir süredir, "paramız ödenmiyor" diye eylem yapan işçiler için, "Paralarını ödeyip, işlerine son vereceğim" kararı aldı.



Kamuoyunda Aslantepe olarak bilinen Türk Telekom Arena Stadı'nın inşaatında çalışan işçiler, 3 aydır paralarını alamadıkları gerekçesiyle şantiyedeki malzemelerini yaktı.



GALATASARAY’ın Aslantepe diye bilinen stad projesini gerçekleştiren Dabi-Eren Talu-Alke Ortak Girişim Grubu’ndan maaşlarını alamadıkları için 3 Mart’tan bu yana çalışmaya son veren ve birçok eylem gerçekleştiren işçilerle ilgili nihai karar çıktı. 300 işçinin maaşlarını ödeyip işlerine son vereceğini dile getiren yüklenici firma Eren Talu Mimarlık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Eren Talu, "Onlara 3 milyon TL borçluyum. Bunun tamamını bugün (dün) ödeyeceğim. Hatta 3 Mart tarihinden bu yana çalışmadıkları günler için de 150 bin TL’lerini vereceğim. Ama ödemenin ardından hepsinin işine son vereceğim. Kadro baştan sona değişecek" dedi.



İşçi eylemi



Toplu Konut İdaresi'nin Dhabi-Eren Talu-Alke Ortaklığı'na ihale ettiği, Türk Telekom Arena Stadı'nın inşaatında çalışan ve kriz nedeniyle 3 aydır para alamayan işçiler, şantiyedeki yalıtım ve inşaat malzemelerini yaktı.



Önceki gün Seyrantepe'deki inşaat alanında, Galatasaray Spor Kulübü'nün bayrağını indiren işçiler, dün de Toplu Konut İdaresi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün bayraklarını indirdi. Bayrak direklerinde sadece Türk bayrağı kaldı.



Üç aydan beri kendilerine ödeme yapılmadığını öne süren işçiler, "Sesimizi kesmemiz için sadece 10 TL vermeyi teklif ettiler. Bu çalışanla alay etmektir" diye konuştu. Şantiye alanının ortasında yaktıkları ateşi TEM Otoyolu'nun kenarına taşıyan işçiler, şantiyedeki yalıtım malzemeleri, kalaslar, çizmeler ve plastik kalıpları yaktı. Şantiye girişindeki kulübeyi de ateşe veren işçiler, kendilerine ödeme yapılana kadar bu işlemi sürdüreceklerini vurguladı.



"Fenerbahçe bayrağı asalım"



Daha önce iki defa TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatan işçiler, TEM trafiğinden kaçmaya çalışan bir cipin sürücüsünü şantiye yetkilisi sanarak kovaladı. Otoyoldan geçen Demokratik Toplum Partisi'nin konvoyu alkışlanırken, diğer partilerin araçları ise yuhalandı. İşçilerden bazıları da, "Bu stad, Galatasaray'a yakışmıyor. İndirdiğimiz bayrağın yerine Fenerbahçe bayrağı asalım" teklifinde bulundu.



PARALARI ÖDENECEK AMA...



Öte yandan 4. kez işçilerin iş bırakma eylemiyle gündeme gelen projeyle ilgili olarak Eren Talu, Dubai'den telefonla Milliyet'in sorularını yanıtladı. Paranın dün itibarıyla Türkiye'ye ulaştığını söyleyen Talu, "İşçilerin parası bugün, yarın ödenir. Ancak Galatasaray camiasının sabrını zorladılar. Bunu da çok organize bir şekilde yaptılar. Dünyanı saran böyle bir kriz varken yapılanlar çok yanlıştı" dedi. İşçilerin hepsinin işine son vereceklerini de belirten Talu, "Yılbaşına kadar stadın yetiştirileceği sözünü veriyorum" diye konuştu.