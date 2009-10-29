Aslantepe 29 Ekim 2010'da açılıyor!

Galatasaray'ın Seyrantepe'de devam eden stad inşaatında çalışmalar başladı.



Eren Talu-Alke ortaklığı tarafından 2007 aralığında yapımına başlanan Seyrantepe Stadı inşaatı yaşanan ekonomik olumsuzluklar nedeniyle bu yılın Mart ayında durma noktasına gelmişti. NTV Spor'a özel açıklamalar yapan Galatasaray yönetim kurulu üyesi Işın Çelebi stadın açılışının bundan tam bir yıl sonra 29 Ekim 2010'da yapılacağını söyledi. Ntv'nin haberine göre, Eren Talu-Alke ortaklığının yapımına yaklaşık 2 yıl önce başladığı ancak farklı sorunlar nedeniyle 8 aydır durma noktasına gelen Seyrantepe Stadı inşaatına geçtiğimiz aylarda TOKİ el koymuş ve inşaatı üstlenmişti. TOKİ projeyi tamamen üstlendikten sonra iç ihale yaparak stadın inşaatını hakediş usulü ile varyap-uzunlar ortaklığına devretmişti. 8 aylık aranın ardından Varyap-Uzunlar ortaklığı geniş bir ekiple inşaatın çalışmalarına başladı.



Galatasaray'ın stad projesinden sorumlu yöneticisi Işın Çelebi sarı kırmızılı taraftarları rahatlatacak açıklamar yaptı. Çelebi, Varyap-Uzunlar ortaklığının hakediş usulü ile inşaatı yürüteceğine dikkat çekerek "TOKİ her ay gerekli kontrolleri yaparak varyap-uzunlara gerekli ödemeyi yapacak. Varyap-Uzunlar da 12 ay sonunda stadı bize teslim edecek" dedi. Çelebi, Kasım ayının ikinci haftasında stadda daha geniş kapsamlı çalışmaların başlayacağını söyledi.