'Aslanlı Köşk haksız yere Gür'e devredildi'

T24 - Toprak Grubu, Yargıtay 12. Dairesi’nin trajik ve ibretlik kararı sonrasında Aslanlı Köşk’ün TMSF tarafından haksız yere Remzi Gür’e satıldığına ileri sürerek, kararın ardından bir hafta sonra emekli olan Yargıtay 12. Daire Başkanı Fazlı Kadı hakkında dava açacaklarını bildirdi.



Toprak Grubu, Yargıtay 12. Dairesi’nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Remzi Gür’e satılan Aslanlı Köşk kararının dünya hukuk tarihine geçeceğini ileri sürdü. Gazeteport'ta yer alan haber şöyle:



Hizbullah sanıklarının davasının Yargıtay’ın ilgili dairesi tarafından öne çekilmezken, Remzi Gür ve TMSF’nin talebiyle Aslanlı Köşk kararının Fazlı Kadı’nın talimatıyla neden onbinlerce dosyanın sırası beklerken öne çekildiğini soran Toprak Grubu, kararın ardından bir hafta sonra emekli olan Yargıtay 12. Dairesi Başkanı Fazlı Kadı hakkında dava açacaklarını bildirdi.



Toprak Grubu adına yapılan basın açıklamasında 12. Hukuk Dairesi’nin karar değişikliğinin arkasında trajik ve ibretlik olan noktalar bulunduğuna dikkat çekildi. Eski 12. Daire Başkanı Fazlı Kadı’nın birkaç ay önce verdiği; tarafları ve konusu aynı olan Aslanlı Köşk dosyası için daha öncede Yargıtay 12. Dairesi tarafından verilmiş olan içtihat kararlarına rağmen birkaç ay sonra farklı karar verdiğine işaret edilen açıklamada, Kadı’nın Aslanlı Köşk dosyasını öne çekip 16 Aralık’ta kararı verdikten bir hafta sonra (24 Aralık 2010) Yargıtay’dan emekliye ayrıldığı vurgulandı.



Açıklamada, “Oysa ki Aslanlı Köşk dosyası Fazlı Kadı’nın talimatıyla öne çekilmeseydi, dosyanın görüşülme zamanı tahminen Nisan 2011 tarihinde olacaktı ve Fazlı Kadı Yargıtay’dan çoktan emekli olmuş olacaktı. Hizbullah sanıklarının dosyaları Yargıtay’ın ilgili dairelerinde bile öne çekilmeyip zamanında görüşülürken, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından rüşvet vermekten 10 ay hapis cezasına çarptırılan Remzi Gür’ün ve TMSF’nin talebiyle Yargıtay 12. Dairesi eski Başkanı Fazlı Kadı’nın Aslanlı Köşk dosyasını emekliliğine 1 hafta kala karara bağlamasını manidar buluyor, bu kararın dünya hukuk tarihine geçeceğine inanıyoruz. Fazlı Kadı aleyhine Halis Toprak tarafından tazminat davası açılmakla kalmayıp, kendisi hakkında Yargıtay Genel Kurul’una şikayette bulunulacaktır” denildi.





'HAKSIZ YERE TAPU REMZİ GÜR’E DEVREDİLDİ'



Aslanlı Köşk satışının kamuoyunda sanki TMSF’nin haklı bir satış yaptığı algılamasına mani olmak amacıyla böyle bir açıklama yapıldığının dile getirildiği açıklamada, konuya ilişkin şu açıklamalara yer verildi:



“Toprak Grubu şirketlerinin Aslanlı Köşk satışı aleyhine açtığı haklı davaları TMSF Toprak Grubu şirketlerine el koyup geri çekmiş, dava açma hakkımızı elimizden almıştır. Bunun üzerine Halis, Mehmet ve Ahmet Toprak kendi şahısları adına ilgili haklı davaları açmak zorunda kalmış, ancak Yargıtay’ın daha önce verdiği örnek emsal kararlara rağmen Aslanlı Köşk davasının esasına bile girilmeyip, açılan davalar jet hızıyla öne çekilip birkaç ay önce Halis, Mehmet, Ahmet Toprak lehine verilen karar bozulmuş, Aslanlı Köşk davasının esasına bile girilmeden davamız usulden reddedilmiştir, Remzi Gür’e haksız şekilde Aslanlı Köşk'ün tapusu devredilmiştir.”





'ONDA BİRİ FİYATA SATILDI'



Açıklamada, 14 Nisan 2009 tarihinde 2 bin 242 metrekare arsaya sahip ve Aslanlı Köşk’e yürüme mesafesindeki Afif Paşa Yalısı’nın, TMSF tarafından metrekaresi 16 bin 200 dolardan 58 milyon TL’ye satılırken, bu ihaleden bir gün sonra 15 Nisan 2009 tarihinde 10 bin 200 metrekare arsasıyla Afif Paşa Yalısı’ndan beş kat büyüklükte İstinye Aslanlı Köşk’ün, işadamı Remzi Gür’e 23 milyon 800 bin TL’ye (Afif Paşa Yalısı’nın 10’da birinden az bir bedele metrekaresi bin 400 dolardan satıldığı hatırlatıldı. Açıklamayla birlikte ticari gayrimenkul hizmetleri firması Cushman & Wakefield’in İstinye Aslanlı Köşk için yapmış olduğu 140 milyon TL’lik değerleme raporunu da yer verilerek, Aslanlı Köşk’ün ucuza satıldığı iddiaları pekiştirildi.





HUKUKİ SÜRECİN GELİŞİMİ



Açıklamada Aslanlı Köşk’ün satışına yönelik olarak sürdürülen hukuki süreç hakkında ise şu bilgiler verildi:



“Halis, Mehmet ve Ahmet Toprak tarafından Aslanlı Köşk ihalesinin feshi davası için İstanbul Sarıyer İcra Hakimliği’nde TMSF aleyhine açılan dava, 19 Nisan 2010 tarihinde yerel mahkemece Halis, Mehmet ve Ahmet Toprak satılan taşınmazın maliki değil diye reddedilmişti. Bu kararın Yargıtay’da temyizi sonucu Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Halis, Mehmet ve Ahmet Toprak’ın satılan köşkün sahibi Toprak İnşaat A.Ş. ile birlikte TMSF’ye borçlu olduğundan borçlulardan herhangi birinin de ihalenin feshi davası açmaya kanun gereği hakkı vardır diyerek temyiz itirazlarını kabul etmiş ve Sarıyer İcra Hakimliği’nin kararının bozulmasına 13 Temmuz 2010 tarihinde oybirliğiyle karar vermiştir. Karara göre Yargıtay 12. Dairesi Halis, Mehmet ve Ahmet Toprak’ın TMSF ile imzalanan protokollerde borçlu olmaları nedeniyle yerel mahkemenin davayı usulden reddetme kararını bozmuştur, ve davanın esastan görüşülmesi için Aslanlı Köşk dosyasını yerel mahkemeye göndermiştir. Bu karara Remzi Gür ve TMSF tarafından Yargıtay 12. Dairesi nezdinde tekrar itiraz edilmiştir. 3 Kasım 2010 tarihinde dosya numarası alan Aslanlı Köşk dosyası Yargıtay 12. Dairesi'nde eski Yargıtay 12. Daire Başkanı Fazlı Kadı’nın talimatıyla jet hızıyla, dosya sırası gelmeden 16 Aralık 2010 tarihinde karara bağlanmış ve bu sefer Yargıtay 12. Dairesi birkaç ay önce verdiği kararın tam aksi yönde karar verip, Halis, Mehmet ve Ahmet Toprak TMSF'ye borçlu değillerdir, ve TMSF’ye borçlu olmamaları nedeniyle Aslanlı Köşk'ün ihalesinin feshi davasını açma ehliyetlerinin olmadığına karar verip, Remzi Gür ve TMSF’nin itirazını kabul etmiştir. Bu kararla Remzi Gür’e Aslanlı Köşk’ün tapusu TMSF tarafından verilmiştir. Halis Toprak, Mehmet ve Ahmet Toprak TMSF’ye madem borçlu değil TMSF, Halis Toprak’ı nasıl emekli maaşına ve evindeki eşyalarına varana kadar haciz ediyor ve her gün basına Halis Toprak bana borçludur diyebiliyor. TMSF’nin Halis Toprak'a gönderdiği ödemeye çağrı mektuplarında TMSF, Halis Toprak’tan bana borçlusun diyerek alacak istemektedir. Bu belgeler Yargıtay 12.Dairesine sunulmuş olmasına rağmen Yargıtay 12.Hukuk Dairesi maalesef Halis Toprak borçlu değil diyerek birkaç ay önce verdiği kararından dönerek köşkün tapusunu Remzi Gür’e vermiştir.”