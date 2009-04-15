Aslanlı Köşk, Erdoğan'ın arkadaşı Gür'ün oldu

Toprak Grubu yargıya gidiyor

Gruptan yapılan açıklamada, 10 bin 120 m2 arsaya sahip İstinye Aslanlı Köşk’ün metrekare satış fiyatının sadece 1.470 dolara denk geldiğine işaret edilerek, şöyle devam edildi:"TMSF tarafından dün ihale edilen 2 bin 242 m2 arsaya sahip ve Aslanlı Köşk’e yürüme mesafesinde olan Afif Paşa Yalısı 58 milyon TL bedelle satıldı. Metrekare satış fiyatı 16 bin 200 dolara denk geliyor. Buradan da görüleceği gibi 115 metre cepheli, Afif Paşa Yalısı’ndan neredeyse 5 kat fazla arsaya sahip Aslanlı Köşk’ün satış fiyatı ile Afif Paşa Yalısı’nın satış fiyatı arasında fahiş farkı söz konusu."Aslanlı Köşk’ün değerinin 164 milyon dolar olması gerektiği iddia edilen açıklamada, satıştan dolayı oluşan 149.1 milyon dolarlık zararın TMSF’den talep edileceği kaydedildi.TMSF'nin Halis Toprak hasta yatağında yatarken Aslanlı Köşk’ü haczetttiği belirtilen açıklamada, bu haciz işlemi nedeni ile de TMSF aleyhine 70 milyon Dolar tutarında manevi tazminat davası, ayrıca Ahmet Ertürk aleyhine maddi ve manevi tazminat davaları açılacağı kaydedildi.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Yargıya başvurmak bizim son tercihimizdi. Biz tüm gücümüz ile uzlaşmaya çalıştık. Hatta aslında biz alacaklı olduğumuz halde, TMSF’nin iddia ettiği borcun ödenmesi için tüm iyi niyetimizle, 8 Nisan 2009 tarihinde TMSF’ye ödeme planı sunduk.Ahmet Ertürk Yönetim Kurulu Başkanı’mız Mehmet Toprak’a uzlaşma sağlanacağı yönünde söz verdiği halde, verdiği sözü tutmayıp, Grubumuzu batırmak için işlemlerini sürdürmekte olup, Grubumuzun anlaşma isteğini geri çevirmiştir. Türk yargısına güvenimiz sonsuz. Ancak Ahmet Ertürk’ün Halis Toprak’a kişisel kini nedeniyle yapılan bu haksızlıklar bizi çaresiz bıraktı."