Aslanların yeni mabedi Arena açıldı

T24

Taraftar Erdoğan'ı yuhaladı, Başbakan Arena'yı erken terk etti

Stadın açılış öncesinde bileti ve davetiyesi olmayanlar stat çevresine yaklaştırılmadı. Stada bağlanan yollarda geniş güvenlik önlemleri alındı. Maç biletleri olmayanların güvenlik noktalarından geçişine izin verilmedi. Bileti olmayanlara ayrıca metro aktarması yapmalarına da izin verilmedi.

Yaklaşık 40 bin taraftarın doldurduğu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın açılışında yapılan protestolar geceye damgasını vurdu.



Erdoğan’ın stada girişinde isminin anons edildiği sırada bazı taraftarlar ıslıklı protesto etti. Erdoğan’ın yerine oturmasının ardından Galatasaray Başkanı Adnan Polat açılış konuşması yaptı.



Polat’ın ardından konuşmalar TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar ile devam etti. Bayraktar’ın konuşmaları sırasında da ıslıklı protestosuna devam eden taraftarlar, TOKİ Başkanı’nın Başbakan Erdoğan’a teşekkür sözleri sırasında protestolarını yükseltti.



Bunun üzerine Başbakan Erdoğan stadyumdan ayrıldı. Başbakan Erdoğan’ı çıkışta Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Devlet Bakanları Hayati Yazıcı, Egemen Bağış ve Faruk Özak uğurladı. Erdoğan’ın aracına binmeden önce Bakan Hayati Yazıcı ile konuştuğu gözlendi.



Daha sonra Başbakan Erdoğan’ın yanına işadamı Abdurrahim Albayrak geldi. Erdoğan’a sarılarak yanaklarından öpen Albayrak, Başbakan’a bir şeyler anlattı.



Saat 18.00′de Kenan Doğulu konseriyle başlayan etkinliklerde daha sonra açılış gösterileri yapıldı.





Raklamlarla Türk Telekom Arena



Tüm tribünlerin kapalı olduğu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena ‘da yer alan alttan ısıtmalı sistem sayesinde soğuklarda sahanın donması engelleniyor. Drenaj sistemi sayesinde de zeminde su birikintileri oluşmuyor.



UEFA standartlarında yapımı gerçekleştirilen stat, Galatasaray ile milli takımın maçlarına ev sahipliği yapacak.



190 metre eni, 228 metre boyu ile dünyanın modern statları arasına katılan Türk Telekom Arena, 52 bin 647 seyirci kapasiteye sahip.



Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena stadın önemli özellikleri şöyle:



-Türk Telekom Arensa Stadı 3 bin 500 araç kapasiteli otoparka sahip.



-VIP salonlarına yeme içme hizmetleri dahil edilirken, VIP girişleri özel olarak yapıldı. Loca-VIP koltuklara özel otopark alanları ayrıldı ve bu yerlere sahip kişiler için özel giriş yolları düzenlendi.



-Türk Telekom Arena Stadı ‘nda 157 locayla birlikte 4 bin 845 VIP koltuk bulunuyor.



-Metro ile Türk Telekom Arena Stadı ‘na saatte 20 bin kişi taşınabilecek. Şehir merkezi ile stadyuma ulaşım imkanı en kısa ve en hızlı şekilde yapılabilecek.



-Türk Telekom Arena Stadı ‘nda 69 metrekare büyüklüğündeki digital skorboard bulunuyor.



-Stadın uzunluk ve genişlik ölçüleri FIFA ile UEFA kriterlerine uygun şekilde yapılırken ölçüleri eni 68 boyu 105 metre olarak yapıldı.



-Basın mensuplarına da özel bölüm yapıldı. Türk Telekom Arena Stadı ‘nın basın tribünü 193 kişilik yapıldı. Ayrıca basın mensupları için 150 kişilik çalışma salonu yapıldı, basın tribünü de her türlü gerekli teknolojik ekipmanla donatıldı.



-Naklen yayın kamera yerlerine Türkiye’de ilk defa yapılan sabit kablolama gerçekleştirildi.



- Her tribünün arkasında UEFA kriterlerini uygun olacak şekilde seyirciler için kapalı alanlar yapıldı. Bu alanlarda kafe, restoran ve çeşitli toplantılar için kullanılacak.





