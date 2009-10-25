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Spor

Aslanlar 'engel' tanımıyor!

G.Saray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Kitakyushu Cup'ta şampiyon oldu.

25 Ekim 2009 03:00

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Turnuvası - Kitakyushu Cup'ta şampiyon oldu.



Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yine kıtalaarası şampiyon oldu.

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Kitalararası Turnuvası - Kitakyushu Cup'ta ikinci kez şampiyon oldu.

Final maçında Asya kıtası temsilcisi, Kore takımı Mungwungwa Electronics ile yeniden karşılaşan Galatasaray, Mungwungwa Electronics'i 68-43 yenerek geçen yıl kazandığı Kıtalararası Şampiyonluk unvanını korudu.

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