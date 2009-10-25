Aslanlar 'engel' tanımıyor!

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yine kıtalaarası şampiyon oldu.Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Kitalararası Turnuvası - Kitakyushu Cup'ta ikinci kez şampiyon oldu.Final maçında Asya kıtası temsilcisi, Kore takımı Mungwungwa Electronics ile yeniden karşılaşan Galatasaray, Mungwungwa Electronics'i 68-43 yenerek geçen yıl kazandığı Kıtalararası Şampiyonluk unvanını korudu.