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Spor

ASLANLAR BİR HAFTA İZİNDE İSTANBUL (A.A)

29 Temmuz 2011 17:17

-ASLANLAR BİR HAFTA İZİNDE İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında liglerin ertelenmesi nedeniyle Galatasaray'da futbolculara verilen bir haftalık izin başladı. Seyircisinin önünde dün akşam hazırlık maçında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool'u 3-0 yenen sarı-kırmızılı takımda futbolcular, teknik direktör Fatih Terim'in izniyle 7 günlük süreyi dinlenerek geçirecek. Galatasaraylı futbolcular, yeni sezon hazırlıklarına 5 Ağustos Cuma günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacakları antrenmanla devam edecek.

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