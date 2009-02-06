Aslan'ın zorlu virajı

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Aslan'da hedef 3 puan

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Meira şoku yaşanıyor!..

Turkcell Süper Lig'de bugün Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.Saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Kayserispor maçını hakem Selçuk Dereli yönetecek ve Lig Tv naklen yayınlayacak.Fortis Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Sivasspor'a elenerek veda eden sarı-kırmızılı takım, Kayserispor karşısında galip gelerek şampiyonluk yarışında yeni puan kaybı yaşamamayı ve yeniden moral bulmayı istiyor.Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi Hasan Şaş, Murat Akça, Uğur ve Serkan Çalık'ın sakatlıkları devam ederken, durumları henüz netlik kazanmayan çok sayıda oyuncunun bulunması da teknik heyeti sıkıntıya soktu.Dün yapılan çalışmaya katılamayan Meira'nın tedavisi sürerken, Lincoln, Baros, Nonda, Arda Turan, Sabri, Barış, Aydın Yılmaz ve Orkun antrenmana takımla birlikte katıldılar.Galatasaray'ın Kayserispor karşısına; De Santics, Sabri, Emre Aşık, Servet, Hakan Balta, Barış, Ayhan, Mehmet Topal, Arda Turan, Lincoln ve Baros onbiri ile çıkması bekleniyor.Kayserispor'da sakat oyuncu çokluğu Tolunay Kafkas'ı kadro kurmakta zor durumda bıraktı. Uzun süredir sakatlığı süren Koray, Durmuş, Aydın, Purovic'in sakatlıkları sürüyor. Cezası sona eren Ali Turan'ın forma giymesi beklenirken, Toledo'nun durumu maç saatinde belli olacak. Kayseri ekibinde kırmızı kart cezalısı genç Furkan Özçal kadroda yer alamayacak.Kayserispor'un sahaya; Souleymanou, Mehmet Eren, Ali Turan, Eren Güngör, Bilal Aziz (Toledo), Mehmet Topuz, Abdullah Durak (Bayram), Saidou, Ragıp, Cangele ve Aghahowa onbiri ile çıkması bekleniyor.