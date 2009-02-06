T24 LogoT24 Logo
Spor

Aslan'ın zorlu virajı

Turkcell Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Kayserispor, yarın lig tarihinde 28. kez puan mücadelesi yapacak.

06 Şubat 2009 02:00


Turkcell Süper Lig'in 19. hafta maçında bugün Galatasaray, kendi saha ve seyircisi önünde saat 19.00'da Kayserispor ile karşılaşacak.

Turkcell Süper Lig'de bugün Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. 

> Aslan'da hedef 3 puan
> Meira şoku yaşanıyor!..

Saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Kayserispor maçını hakem Selçuk Dereli yönetecek ve Lig Tv naklen yayınlayacak.

Fortis Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Sivasspor'a elenerek veda eden sarı-kırmızılı takım, Kayserispor karşısında galip gelerek şampiyonluk yarışında yeni puan kaybı yaşamamayı ve yeniden moral bulmayı istiyor.

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi Hasan Şaş, Murat Akça, Uğur ve Serkan Çalık'ın sakatlıkları devam ederken, durumları henüz netlik kazanmayan çok sayıda oyuncunun bulunması da teknik heyeti sıkıntıya soktu. 

Dün yapılan çalışmaya katılamayan Meira'nın tedavisi sürerken, Lincoln, Baros, Nonda, Arda Turan, Sabri, Barış, Aydın Yılmaz ve Orkun antrenmana takımla birlikte katıldılar.

Galatasaray'ın Kayserispor karşısına; De Santics, Sabri, Emre Aşık, Servet, Hakan Balta, Barış, Ayhan, Mehmet Topal, Arda Turan, Lincoln ve Baros onbiri ile çıkması bekleniyor.

Kayserispor'da sakat oyuncu çokluğu Tolunay Kafkas'ı kadro kurmakta zor durumda bıraktı. Uzun süredir sakatlığı süren Koray, Durmuş, Aydın, Purovic'in sakatlıkları sürüyor. Cezası sona eren Ali Turan'ın forma giymesi beklenirken, Toledo'nun durumu maç saatinde belli olacak. Kayseri ekibinde kırmızı kart cezalısı genç Furkan Özçal kadroda yer alamayacak.

Kayserispor'un sahaya; Souleymanou, Mehmet Eren, Ali Turan, Eren Güngör, Bilal Aziz (Toledo), Mehmet Topuz, Abdullah Durak (Bayram), Saidou, Ragıp, Cangele ve Aghahowa onbiri ile çıkması bekleniyor.







ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24