-ASLAN'IN YÜZÜ GÜLMEDİ OSNABRÜCK (A.A) - 20.07.2011 - Almanya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Hollanda Birinci Lig ekiplerinden Twente ile yaptığı özel maçı 1-0 kaybetti. 62. dakikada gelişen Twente atağında Buysee'nin sol kanattan ortasına penaltı noktasında iyi yükselen De Jong'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti. 77. dakikada Chadli'nin sol taraftan kullandığı köşe atışında Wisgerhof'un, Ujfalusi ile birlikte çıktığı hava topunda kafayı son vuran Twenteli oyuncu olunca, rakip 1-0 öne geçti. 90. dakikada Sabri'nin sağdan ceza alanı içine yaptığı ortada Stancu topa vuramayınca takımını bir golden etti. Karşılaşma Twente'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Osnatel Arena Hakemler: Peter Gagelmann xxx, Christoph Bornhorst xx, Malte Dittrich xx (Almanya) Twente: Mihaylov xx, Cornelisse x (Dk. 64 Vogelsang x), Wisgerhof xxx, Brama xx (Dk. 64 Tiendalli x), De Jong xx (Dk. 78 John x), Bajrami xx (Dk. 46 Janko x), Berghuis xx (Dk. 46 Buysse xx), Janssen xx, Leugers x (Dk. 46 Ruiz x), Douglas xx (Dk. 64 Bengtsson x), Chadli xxx Galatasaray: Aykut x, Sabri xx, Ujfalusi xx, Servet xx, Hakan x, Kazım xx (Dk. 82 Anıl x), Selçuk xx (Dk. 70 Yekta x), Ceyhun xx (Dk. 64 Ayhan x), Arda xx (Dk. 64 Aydın x), Elmander x (Dk. 46 Stancu x), Baros x (Dk. 46 Culio xx) Gol: Dk. 77 Wisgerhoff (Twente) Sarı kartlar: Dk. 63 Janssen, Dk. 86 Tiendalli (Twente)