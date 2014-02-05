Yeni Aslanlar göz doldurdu

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. maçında Galatasaray, deplasmanda Tokatspor'u 3-0 mağlup etti. Maç boyunca rakibi karşısında üstün olan Sarı-kırmızılılar gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantiledi.

Sarı kırmızılılar grupta puanını 10'a yükseltirken galibiyeti getiren goller 25. dakikada Hajrovic, 40. dakikada Yekta Kurtuluş ve 83. dakikada Veysel Sarı'dan geldi.

Maç öncesinde performansı en fazla merak edilen 19 yaşındaki Lucas Ontivero özellikle ilk yarıda etlkili bir oyun sergiledi ve ilk golün de asistini yaptı. Uruguaylı genç yetenek 70. dakikada sakatlanarak sağlık ekibi müdahalesi sonrası yerini Umut Gündoğan'a bıraktı. Ancak alınan bilgilere göre Lucas'ın ciddi bir problemi olmadığı öğrenildi.

Yoğun ilgi

Futbolseverler, Tokatspor-Galatasaray maçına yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmadan yaklaşık 1 saat önce, 7 bin 500 seyirci kapasiteli Gaziosmanpaşa Stadı'nın tribünleri doldu. Bazı futbolseverler ise stadın çevresindeki evlerin balkonlarından ve inşaatlardan maçı izledi.

Ontivero göz kamaştırdı

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Ontivero, Tokatspor maçındaki performansıyla yeni transferler arasında en dikkat çeken isim oldu.

Sarı-Kırmızılı ekibin, Uruguay'ın Centro Atletico Fenix takımından transfer ettiği Lucas Ontivero, Galatasaray hücumlarına hareketlilik getirdi. Ontivero'nun 18. dakikada gole çok yaklaştı. Arjantinli oyuncunun bu dakikada uzak mesafeden yaptığı vuruşta top üst direğin ardından kale çizgisinin içerisine düştü fakat pozisyondan gol kararı çıkmadı. 1994 doğumlu genç oyuncu, İzet Hajrovic'in 26. dakikada attığı golün de asistini yaptı.

Ontivero, Tokatspor maçının 65. dakikasında ise bir talihsizlik yaşadı. Bir pozisyonda ayağını çime takan genç oyuncu, sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Umut Gündoğan'a bıraktı. Ontivero'nun tedbir amaçlı oyundan çıktığı öğrenildi.

Hakem golü vermedi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tokatspor - Galatasaray maçında çok tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Lucas Ontivero'nun 18. dakikada çektiği şut büyük yankı uyandırdı. Arjantinli ismin çektiği şut üst direkten kale çizgisinin arkasına düştü ancak hakem gol kararı vermedi. Daha sonra Tokatspor kalecisi Mehmet geri çıkan topu kontrol etti ve oyuna devam etti.

Bunun üzerine topa en yakın isim olan Umut Bulut pozisyona itiraz etse de sonuç değişmedi.

Mancini'ye 'Drogba nerede!' tepkisi

Galatasaraylı taraftarlar, kale arkası tribünlerinde kendilerine ayrılan bölümü doldurarak, takımlarına destek oldu. Galatasaray taraftarlarının olduğu tribünde, "Mancini, Drogba nerede?" dövizi açıldı.

Tokatlı vatandaşlar da Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini'ye, yıldız oyuncularını getirmediğinden dolayı tepki gösteri. Cumhuriyet Meydanı'nda 14 yıldır simit satarak geçimini sağlayan Salih Alkan, Tokatspor'un kendilerinin baş tacı olduğunu söyledi. Ayrıca üzgün olduğunu söyleyen Alkan, "Cimbom acaba neden as oyuncularını getirmedi? Tokatspor seyircileri bu maç için bilet aldı. Neden büyük sporcular gelmedi de yedek ağırlıklı geldi. Tokatspor'dan korkuyorlar mı, bu yanlış" dedi. Kentte esnaf olan Mehmet Eroğlu ise, "Galatasaray'ı kınıyoruz. Tokat'ı küçük gördükleri için as oyuncularını getirmedi. Maça da gidip takip edeceğiz" diye konuştu.

Maçın özeti

13. dakikada Hajrovic'in ceza alanı dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Mehmet topu kontrol etti.

15. dakikada ceza alanında topu önünde bulan Emre'nin penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak, kalecide kaldı.

16. dakikada Lucas Ontivero'nun ceza alanı dışından sağ çaprazdan etkili şutunda üst direğe çarptıktan sonra kale alanından seken topu kaleci Mehmet kontrol etti. Bu pozisyonda Galatasaraylı bazı futbolcular, hakem Özgüç Türkalp'e topun kale çizgisini geçtiği yönünde itirazda bulundu.

25. dakikada Lucas Ontivero'nun defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Hajrovic, ceza alanı sağ çaprazından yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

40. dakikada Yekta'nın ceza alanı dışından sağ çaprazdan etkili şutunda top ağlara gitti: 0-2

45. dakikada Furkan'ın sağdan ceza alanına ortasında yerden seken topu kafayla tamamlamak isteyen Mutlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla direğin üstünden auta gitti.

54. dakikada Telles'in sol kanattan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Burdisso'nun kafa vuruşunda kaleci Mehmet, topu iki hamlede kontrol etti.

61. dakikada Galatasaray defansında Chedjou'nun kafayla uzaklaştırmak istediği topu kale alanında önünde bulan Mehmet Öncan'ın çapraz pozisyonda vuruşunda kaleci Ufuk'un dokunduğu meşin yuvarlak, kornere çıktı.

73. dakikada Umut Gündoğan'ın ceza alanında vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

80. dakikada Rıdvan'ın kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Sebahattin'in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Galatasaray savunması, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

83. dakikada Hajrovic'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Veysel, meşin yuvarlağı dar açıdan filelere gönderdi: 0-3

90. dakikada sağ kanattan Rıdvan'ın ortasında ceza alanında Mehmet Öncan'ın röveşata vuruşunda top, direğin üstünden az farkla auta çıktı.