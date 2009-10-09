Aslan'ın yeni stoperi: Ediz

Galatasaray Yönetimi, devre arasında Emre Güngör'ün bonservisiyle birlikte 1 milyon Dolar ödeyip, Ankaraspor'dan Ankaragücü'ne geçen savunma oyuncusu Ediz Bahtiyaroğlu'nu renklerine bağlayacak.

Sarı-Kırmızılılar transferde atağa kalktı... Savunma hattında üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası alternatif oyuncu arayışına geçen Galatasaray Yönetimi, rotayı Başkent’e çevirdi. Sezon başında da gündeme gelen, Ankaraspor’da forma giyerken iki kulübün birleşme çalışmaları sonrası Ankaragücü’ne geçen Ediz Bahtiyaroğlu için yönetim 1 milyon Dolar’ı gözden çıkarmış durumda. Bonservisi Ankaraspor’da bulunan genç oyuncu için ödenecek 1 milyon Dolar’a ek olarak Emre Güngör’ün bonservisinin de verileceği gelen haberler arasında. Emre, 2007-2008 sezonunun devre arasında yine Ankaragücü’nden transfer edilmiş ve Servet’le birlikte mükemmel bir uyum sağlayarak şampiyonlukta pay sahibi olmuştu. Ancak genç oyuncu geçen sezon olduğu gibi, bu sezonu da sakatlıklarla boğuşarak geçiriyor. Bu futbolcuya ek olarak Gökhan Zan ile Emre Aşık’ın da benzer sıkıntılar yaşaması, teknik heyeti de bezdirmiş durumda.

Yabancı sevdası bitmedi

Bir yandan Ediz’in transferi için çabalayan Galatasaray Yönetimi, diğer taraftan yabancı stoper için de girişimlerini sürdürüyor. Bu konuyla Haldun Üstünel yakından ilgileniyor.

Servet’in daha hızlısı

Galatasaray’ın savunma hattındaki problem malum. Her ne kadar A Milli Takım’a teşkil eden bir savumaya sahip de olsalar, devamlı aksayan bir yönü var. Çünkü Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin yabancılardan kurulu savnuma hattının yanında Galatasaray’ın yerli müdafası bir türlü istenilen verimi elde edemiyor. Onun için bu bölgede alternatif oyuncu sıknıntısı her zaman devam ediyor. Ediz’in de Ankaraspor’da ve şimdi de Ankaragücü’ndeki performansı oldukça iyi. Uzun yıllar Emre Güngör’den alamadığı verimi Ediz’den alabilir Galatasaray. Bunu başarabilecek kalitede ve güçlü bir oyuncu izlenimi var. Çabuk, savaşçı, Servet’in özelliklerine ek olarak markaj özelliği olan bir oyuncu. Hava hakimiyeti de çok iyi. Rijkaard’ın sisteminde, duran toplarda ileriye çıkıp sürpriz goller bulabilir.