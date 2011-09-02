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Spor

Aslan’ın son planı Riera!

Galatasaray’da Başkan Ünal Aysal ile 2. Başkan Ali Dürüst zirvesinden Riera ile birlikte bir golcü alınması kararı çıktı.

02 Eylül 2011 03:00

T24 - Galatasaray’da Başkan Ünal Aysal ile 2. Başkan Ali Dürüst zirvesinden Riera ile birlikte bir golcü alınması kararı çıktı. Terim’in isteklerini göre hareket eden ikili, Muntari defterini kapatırken, son güne kadar çalışmalarını sürdürecekler.


Galatasaray bayram müjdesini erteledi ama yol haritasını çıkardı. Teknik Direktör Fatih Terim’in üç günlük bayram süresi içinde transfer yapabilecekleri mesajının ardından hareketli günler geçiren sarı-kırmızılılarda, Başkan Ünal Aysal’ın işini bitirdiği Muntari defteri kapanırken, Riera ve golcü transferine ağırlık verilmesi kararı alındı.


Çocuklarıyla beraber iki günlüğüne Bodrum’a giden ve daha sonra Ege turuna çıkan Başkan Aysal, özel teknesinde ağırladığı 2. Başkan Ali Dürüst’le bir zirve gerçekleştirdi. Aysal daha sonra da Terim’i arayarak, transferle ilgili fikir alış-verişinde bulundu. 2 aydır önerilen Muntari’nin düşük maliyetine karşın Terim’in bu oyuncuyu kesinlikle istemediği ve bu yüzden Ganalı futbolcuyla herhangi bir ilginin kalmadığı belirtildi.



Baros etkilenmeyecek


Terim’in, Riera ile beraber diğer hakkını forvet transferinden yana kullanmak istediği öğrenildi. Riera’nın işini kendisinin çözeceği garantisini veren Aysal’ın golcü transferinde 2. Başkan Ali Dürüst ve Terim’e tam yetki verdiği belirtildi. İkiliden koordineli bir şekilde çalışmalarını isteyen Aysal’ın, Sunderland’ta oynayan Ganalı Gyan’ın menajeri Fabian Piveteau ile temaslarının devam ettiği ancak 26 yaşındaki oyuncuyla ilgili kararı da yine Terim’in vereceği öğrenildi. Baros’un takımda kalacağı ve alınacak oyuncunun Çek futbolcunun durumunu etkilemeyeceği belirtildi.

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