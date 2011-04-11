Aslan'ın şansı kalmadı!

T24 - TT Arena'daki sessiz buluşmada bordo mavili ekip, tarihinin en kötü sezonunu yaşayan rakibi önünde fazla etkili olamasa da Burak Yılmaz'ın golüyle üç puanı almayı başardı, bir gün sonra Fenerbahçe'den koltuğunu geri aldı. Cim-Bom'un yenilgi sayısı ise 15'e çıktı.



Kaderin bir cilvesi olsa gerek. Ne zaman Trabzonspor şampiyonluk yarışına girse - ki genelde rakibi Fenerbahçe oluyor - Galatasaray maçları farklı bir havaya bürünüyor. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:







Sarı-kırmızılı taraftarlar “Yenelim-yenilelim” duygu karmaşasını yaşarken futbolcular ise üst düzeyde motive oluyor. Dün akşam ezeli rakibi Fenerbahçe’yi sevindirmek için değil, az da olsa düşme korkusunu üzerinden atmak için sahaya çıktı sarı-kırmızılılar.



14 yenilgi, puan tablosunda 14.’lük ve -8 averaj. Bu durum, Galatasaray’ın fotoğrafıydı karşılaşma öncesi. Kazanması halinde Fenerbahçe’ye bıraktığı koltuğunu geri alacak olan Trabzonspor, karşısında bu kara tablodan farklı ve etkili bir takım gördü. Maç ortada giderken Kazım’ın gördüğü kırmızı kart, ibreyi Karadeniz ekibine çevirdi. Jaja’nın nefis asistinde de Burak altın değerinde 3 puanı ve liderliği getirdi.



İlk dakika dolmadan Yekta’nın etkili şutu aslında Karadeniz ekibi için zorlu gecenin habercisiydi. 4’teki Umut tehlikesinin ardından, 11’de Burak Zapata’ya takıldı. 16’da Burak, 1 dakika sonra ise Arda tehlike yaratan isimlerdi. 43’te Burak’ın sert şutunda Zapata yine başarılıydı. 52’de Kazım tehlike yarattı. 54’te Neill’in ortasında Arda kafasıyla topu ağlara göndermek istedi. Tolga önemli bir kurtarışa imza attı. 74’te Kazım, Serkan’ın ayağına bastı ve atıldı. 2 dakika sonra Jaja’nın pasında Burak boş durumda topa dokunamadı. 81’de Pino’nun şutu Tolga’da kaldı. 82’de Jaja’nın klas pasında Burak bu kez affetmedi: 0-1.





DERBİYİ UNUTTU



Cim-Bom, 2010 yılının başından beri oynadığı derbilerde galibiyet yüzü göremedi. Son olarak 23 Aralık 2009'da Trabzonspor'u kupada 2-1 yenen Galatasaray daha sonra çıktığı 9 dev maçta hiç kazanamadı. Aslan ligde en son 18 Ekim 2009'da yine Trabzon'u 4-3 yenmişti.





HİÇ ŞANSI YOK!



Galatasaray geriye kalan 6 maçı da kazansa, üç puanlı sistemde en az puan topladığı sezonu yaşayacak. 33 puanlı Cim-Bom, 18 puan toplarsa 51'e ulaşacak. Sarı-kırmızılılar, 2003-04'te sezonu 54 puanla kapatmıştı.





10 NİSAN UĞURU



Galatasaray karşısında son deplasman galibiyetini 10 Nisan 2005'te alan Trabzonspor, 6 yıl sonra yine bir 10 Nisan günü İstanbul'da rakibini devirdi. Şenol Güneş yönetimindeki Karadeniz ekibi, 2005'te oynanan maçı Szymkowiak ve Gökdeniz’in golleriyle 2-0 kazanmıştı.





MAÇIN ADAMI



Burak



Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Burak Yılmaz, maç boyunca etkili ve diri bir görüntü sergiledi. Karşılaşma öncesi kaskla ısınan ve maç öncesinde bunu çıkaran milli futbolcu takımına 3 puanı getiren golü atarken, Karadeniz ekibinin son dakikalarda maçı lehine çevirme istatistiğine bir yenisi eklendi.





KIRILMA NOKTASI



Kazım atılınca



Maç iki takım arasında gidip, gelirken Kazım’ın 74. dakikada gördüğü kırmızı kart oyunun şeklini tamamen değiştirdi. Kazım bir anlamda eski takımını da cezalandırdı!





REKOR KIRDILAR



Trabzonspor ezeli rakiplerine karşı en başarılı sezonunu yaşıyor. Bordo-mavili takım; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la oynadığı 6 maçta, 5 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Karadeniz ekibinin hanesine yazdırdığı 15 puan, rekor olarak kayıtlara geçti.





İSTATİSTİĞİ



Pas: 16

İsabetli pas: 9

Top çalma: 2

Top kaybetme: 12

Orta: 1

İsabetli orta: -

İsabetli şut: 4

Yapılan faul: 3

Yaptığı faul: 1

Topla buluşma: 27