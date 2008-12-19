Aslan'ın rakibi Bordeaux

UEFA KUPASI 3. TUR EŞLEŞMELERİ Paris Saint Germain - Wolfsburg Kopenhag - Manchester City NEC Nijmegen - Hamburg Sampdoria - Metalist Kharkiv Braga - Standard Liege Aston Villa - CSKA Moskova Lech Poznan - Udinese Olympiacos - Saint Etienne Fiorentina - Ajax Aalborg - Deportivo La Coruna Werder Bremen - AC Milan Bordeaux - Galatasaray Dinamo Kiev - Valencia Zenit - Stuttgart Marsilya - Twente Shakhtar Donetsk - Tottenham Hotspur

UEFA KUPASI 4. TUR EŞLEŞMELERİ Werder Bremen

AC Milan - Olympiacos

Saint Etienne Aston Villa

CSKA Moskova - Shakhtar Donetsk

Tottenham Hotspur Lech Poznan

Udinese - Zenit

Stuttgart Paris Saint Germain

Wolfsburg - Braga

Standard Liege Dinamo Kiev

Valencia - Sampdoria

Metalist Kharkiv Kopenhag

Manchester City - Aalborg

Deportivo La Coruna Marsilya

Twente - Fiorentina

Ajax NEC Nijmegen

Hamburg - Bordeaux

Galatasaray

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı olan Galatasaray'ın, UEFA Kupası 3. turundaki rakibi Fransa'nın Bordeaux takımı oldu.UEFA Kupası 2. tur B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. olan takımlardan biriyle eşleşmek durumunda kalan sarı-kırmızılılar, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Fransa Ligi'nin üçüncüsü Bordeaux ile eşleşti.Galatasaray, Bordeaux ile ilk maçı 18-19 Şubat 2009 tarihinde Fransa'da, rövanşı ise 26 Şubat 2009'da Ali Sami Yen Stadı'nda oynayacak.Temsilcimiz, bu turu geçmesi halinde ise 4. turda Nec Nijmegen-Hamburg eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.