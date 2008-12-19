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Spor

Aslan'ın rakibi Bordeaux

Galatasaray, Avrupa kupalarında üst üste 3. kez rakip olduğu Bordeaux ile ilk maçı deplasmanda oynayacak.

19 Aralık 2008 02:00


Galatasaray, UEFA Kupası 3. turunda Fransa'nın Bordeaux takımı ile eşleşti. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Avrupa kupalarında üst üste 3. kez rakip olduğu Bordeaux ile ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı olan Galatasaray'ın, UEFA Kupası 3. turundaki rakibi Fransa'nın Bordeaux takımı oldu.

UEFA Kupası 2. tur B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. olan takımlardan biriyle eşleşmek durumunda kalan sarı-kırmızılılar, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Fransa Ligi'nin üçüncüsü Bordeaux ile eşleşti.

Galatasaray, Bordeaux ile ilk maçı 18-19 Şubat 2009 tarihinde Fransa'da, rövanşı ise 26 Şubat 2009'da Ali Sami Yen Stadı'nda oynayacak.


Temsilcimiz, bu turu geçmesi halinde ise 4. turda Nec Nijmegen-Hamburg eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek. 

UEFA KUPASI 3. TUR EŞLEŞMELERİ
  Paris Saint Germain -   Wolfsburg
  Kopenhag -   Manchester City
  NEC Nijmegen -   Hamburg
  Sampdoria -   Metalist Kharkiv
  Braga -   Standard Liege
  Aston Villa -   CSKA Moskova
  Lech Poznan -   Udinese
  Olympiacos -   Saint Etienne
  Fiorentina -   Ajax
  Aalborg -   Deportivo La Coruna
  Werder Bremen -   AC Milan
  Bordeaux -   Galatasaray
  Dinamo Kiev -   Valencia
  Zenit -   Stuttgart
  Marsilya -   Twente
  Shakhtar Donetsk -   Tottenham Hotspur
 
 UEFA KUPASI 4. TUR EŞLEŞMELERİ
  Werder Bremen
AC Milan		 -   Olympiacos
Saint Etienne
  Aston Villa
CSKA Moskova		 -   Shakhtar Donetsk
Tottenham Hotspur
  Lech Poznan
Udinese		 -   Zenit
Stuttgart
  Paris Saint Germain
Wolfsburg		 -   Braga
Standard Liege
  Dinamo Kiev
Valencia		 -   Sampdoria
Metalist Kharkiv
  Kopenhag
Manchester City		 -   Aalborg
Deportivo La Coruna
  Marsilya
Twente		 -   Fiorentina
Ajax
  NEC Nijmegen
Hamburg		 -   Bordeaux
Galatasaray

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