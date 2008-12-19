Aslan'ın rakibi Bordeaux

Galatasaray, UEFA Kupası 3. turunda Fransa'nın Bordeaux takımı ile eşleşti. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Avrupa kupalarında üst üste 3. kez rakip olduğu Bordeaux ile ilk maçı deplasmanda oynayacak.
Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı olan Galatasaray'ın, UEFA Kupası 3. turundaki rakibi Fransa'nın Bordeaux takımı oldu.
UEFA Kupası 2. tur B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. olan takımlardan biriyle eşleşmek durumunda kalan sarı-kırmızılılar, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Fransa Ligi'nin üçüncüsü Bordeaux ile eşleşti.
Galatasaray, Bordeaux ile ilk maçı 18-19 Şubat 2009 tarihinde Fransa'da, rövanşı ise 26 Şubat 2009'da Ali Sami Yen Stadı'nda oynayacak.
Temsilcimiz, bu turu geçmesi halinde ise 4. turda Nec Nijmegen-Hamburg eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.
|UEFA KUPASI 3. TUR EŞLEŞMELERİ
|
|Paris Saint Germain
|-
|
|Wolfsburg
|
|Kopenhag
|-
|
|Manchester City
|
|NEC Nijmegen
|-
|
|Hamburg
|
|Sampdoria
|-
|
|Metalist Kharkiv
|
|Braga
|-
|
|Standard Liege
|
|Aston Villa
|-
|
|CSKA Moskova
|
|Lech Poznan
|-
|
|Udinese
|
|Olympiacos
|-
|
|Saint Etienne
|
|Fiorentina
|-
|
|Ajax
|
|Aalborg
|-
|
|Deportivo La Coruna
|
|Werder Bremen
|-
|
|AC Milan
|
|Bordeaux
|-
|
|Galatasaray
|
|Dinamo Kiev
|-
|
|Valencia
|
|Zenit
|-
|
|Stuttgart
|
|Marsilya
|-
|
|Twente
|
|Shakhtar Donetsk
|-
|
|Tottenham Hotspur
| UEFA KUPASI 4. TUR EŞLEŞMELERİ
|
|Werder Bremen
AC Milan
|-
|
|Olympiacos
Saint Etienne
|
|Aston Villa
CSKA Moskova
|-
|
|Shakhtar Donetsk
Tottenham Hotspur
|
|Lech Poznan
Udinese
|-
|
|Zenit
Stuttgart
|
|Paris Saint Germain
Wolfsburg
|-
|
|Braga
Standard Liege
|
|Dinamo Kiev
Valencia
|-
|
|Sampdoria
Metalist Kharkiv
|
|Kopenhag
Manchester City
|-
|
|Aalborg
Deportivo La Coruna
|
|Marsilya
Twente
|-
|
|Fiorentina
Ajax
|
|NEC Nijmegen
Hamburg
|-
|
|Bordeaux
Galatasaray