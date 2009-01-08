Aslan'ın rakibi Altay



Galatasaray, Fortis Türkiye Kupası B Grubu'ndaki üçüncü maçında bugün saat 20.00'de Altay ile deplasmanda karşılaşacak.





Fortis Türkiye Kupası B Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, 3. haftanın son maçında bugün saat 20.00'de Altay ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



İzmir Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Deniz Çoban yönetecek.



Galatasaray B Grubu'ndaki ilk maçında Ankaraspor'la 1-1 berabere kalırken, ikinci maçında Kayserispor'u 1-0 yenerek 4 puan topladı. Altay ise, oynadığı tek maçta sahadan beraberlikle ayrılarak 1 puan aldı.



Sarı-kırmızılılarda Lincoln, Nonda ve Kewell maç kadrosunda yer almazken, bu oyuncuların cuma günü Antalya kampına katılacağı bildirildi.



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Galatasaray'ın Altay karşısına Aykut, Serkan Kurtuluş, Emre Aşık, Servet, Hakan Balta, Barış, Mehmet Güven, Linderoth, Ayhan, Baros ve Ümit Karan 11'i ile çıkması bekleniyor.



