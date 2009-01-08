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Spor

Aslan'ın rakibi Altay

Galatasaray, Fortis Türkiye Kupası B Grubu'ndaki üçüncü maçında bugün saat 20.00'de Altay ile karşılaşacak.

08 Ocak 2009 02:00


Galatasaray, Fortis Türkiye Kupası B Grubu'ndaki üçüncü maçında bugün saat 20.00'de Altay ile deplasmanda karşılaşacak.


Fortis Türkiye Kupası B Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, 3. haftanın son maçında bugün saat 20.00'de Altay ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İzmir Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Deniz Çoban yönetecek.

Galatasaray B Grubu'ndaki ilk maçında Ankaraspor'la 1-1 berabere kalırken, ikinci maçında Kayserispor'u 1-0 yenerek 4 puan topladı. Altay ise, oynadığı tek maçta sahadan beraberlikle ayrılarak 1 puan aldı.

Sarı-kırmızılılarda Lincoln, Nonda ve Kewell maç kadrosunda yer almazken, bu oyuncuların cuma günü Antalya kampına katılacağı bildirildi.

MUHTEMEL11

Galatasaray'ın Altay karşısına Aykut, Serkan Kurtuluş, Emre Aşık, Servet, Hakan Balta, Barış, Mehmet Güven, Linderoth, Ayhan, Baros ve Ümit Karan 11'i ile çıkması bekleniyor.

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