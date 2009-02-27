Aslan'ın muhteşem dönüşü

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MAÇTAN DAKİKALAR

İKİNCİ YARI

UEFA Kupası'ndaki temsilcimiz Galatasaray, 3. tur rövanş maçında Bordeaux'yu konuk etti. Baştan sona büyük heyecana sahne olan maçı 4-3 kazanan Galatasaray, 4. tura adını yazdırdı. Sarı-kırmızılı takım bu turda Almanya'nın Hamburg takımıyla mücadele edecek.Galatasaray, henüz 6. saniyede Bellion'un golüne engel olamayarak rövanş maçına adeta 1-0 yenik başladı.Kanatlardan geliştirdiği atak organizasyonlarında son vuruşları bir türlü yapamayan sarı kırmızılı ekip, hızlı gelişen Bordeaux ataklarında da kalesinde yine tehlikeler yaşamaktan kurtulamazken, ilk yarının son dakikalarında adeta yeniden dirildi.42. dakikada Arda ile 1-1'lik beraberliği yakalayan sarı-kırmızılı takım, 44. dakikada Kewell'ın yaklaşık 30 metreden bulduğu şık golle de skoru 2-1'e getirerek, ilk yarıyı önde tamamlamayı bildi.İkinci yarıya iyi başlayan Galatasaray, etkili ataklarla gol aradı. Üstünlüğünü rakibine kabul ettiren ve oyunu rakip yarı alana yıkan sarı-kırmızılı takım, 65. dakikada Arda'nın attığı golle skoru 3-1'e taşıdı.Golden sonra oyunda tempo düşerken, Fransız ekibi Galatasaray yarı alanında daha çok görünmeye başladı. 73. dakikada Chamakh'ın attığı golle Bordeaux durumu 3-2'ye getirirken, bu golden hemen 2 dakika sonra Cavenaghi skoru 3-3'e taşıdı.Üst üste yediği 2 şok golle sarısılan Galatasaray, tur için gereken galibiyet golünü aramaya başladı. Bordeaux ceza alanında oluşan karambollerden sonuç alamayan sarı-kırmızılı takım, 90. dakikada Sabri'nin ceza sahasının dışından attığı golle 4-3 öne geçti.Kalan kısa sürede başka gol olmazken, ilk maçtda deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Bordeaux'yu 4-3 yenen Galatasaray, UEFA Kupası'nda 4. tura adını yazdırdı.Sarı-kırmızılı takım 4. turda Almanya'nın Hamburg takımıyla karşılaşacak. 3. turda Hollanda'dan NEC Nijmegen'i 3-0 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Hamburg ile Galatasaray arasındaki 4. tur maçları, 12 ve 18-19 Mart günlerinde yapılacak ve çeyrek finalist takım belirlenecek.Stat: Ali Sami YenHakemler: Craig Alexander Thomson xx, Tom Hugh Murphy xxx, Martin Cryans xxx (İskoçya)Galatasaray: De Sanctis xx, Sabri xxx, Emre Aşık xx, Meira xx, Hakan xx (Dk. 76 Nonda x), Barış xx (Dk. 82 Mehmet Güven ?), Ayhan xxx, Mehmet Topal x (Dk. 19 Kewell xxx), Arda xxx, Lincoln xxx, Baros xxxBordeaux: Rame x, Chalme xx, Diawara x, Henrique xx, Placente xx, Traore x (Dk. 56 Cavenaghi xxx), Diarra xx, Fernando Menegazzo xx, Wendel x (Dk. 56 Ferreira x), Chamakh xx, Bellion xx (Dk. 74 Goufran x)Goller: Dk. 1 Bellion, Dk. 73 Chamakh, Dk. 75 Cavenaghi (Bordeaux), Dk. 42 ve 65 Arda, Dk. 45 Kewell, Dk. 90 Sabri (Galatasaray)Sarı Kartlar: Dk. 17 Mehmet Topal, Dk. 38 Baros, Dk. 78 Barış (Galatasaray), Dk. 45 Diawara, Dk. 82 Chalme (Bordeaux)Karşılaşmanın henüz 6. saniyesinde Bellion, Galatasaray karşısında Bordeaux'yu 1-0 öne geçiren golü attı. Henüz ilk saniyelerde kendi sahasında Wendel'in pasına hareketlenen Bellion, Meira'nın da dokunamadığı topla bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.13. dakikada soldan Hakan'ın ortasında, ceza alanında Diawara ters bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak üst direkten döndü ve Bordeaux savunması meşin yuvarlığı kornere gönderdi.15. dakikada Arda'nın soldan ortaladığı topa ceza alanında Baros vurdu, top yandan az farkla auta çıktı.16. dakikada solda hareketlenen Arda, ceza alanındaki Baros'u görürken, bu oyuncu da topu Linoln'ün önüne bıraktı. Brezilyalı oyuncunun kale önünde şut atmasına izin vermeyen Bordeaux savunması, topu kornere çelerek önemli bir tehlikeyi önledi.32. dakikada Bellion'un soldan ceza alanına gönderdiği topa Chamakh kafayı vurdu. Kaleci De Sanctis meşin yuvarlağı çelerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.35. dakikada Galatasaray, Bordeaux karşısında gole yaklaştı. Ceza alanında sağ çaprazda Kewell'ın yerden sert vuruşunda, kaleye paralel giden topa arka direkte Arda da dokunamadı ve meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.42. dakikada Arda, Galatasaray'a 1-1'lik eşitliği getiren golü attı. Ceza alanına girdikten sonra soldan Barış'ın kale önüne gönderdiği topu Meira, Arda'nın önüne bırakırken, bu oyuncunun sert vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.45. dakikada Kewell, attığı muhteşem golle Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. Arda'nın pasıyla topu önüne alan Avustralyalı oyuncu, yaklaşık 30 metreden sol ayağıyla oldukça sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak üst köşeden filelerle buluştu: 2-1.Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray, 2-1 önde tamamladı.50. dakikada sahasında aldığı topla çalımlar atarak Galatasaray ceza alanı önüne dek gelen Fernando'nun vuruşunda, top üstten auta gitti.62. dakikada Sabri'nin sağdan ceza alanına gönderdiği topa Lincoln'ün altıpas çizgisi üzerinde vuruşu istediği gibi olmayınca, savunmanın da müdahale ettiği meşin yuvarlak yandan kornere gitti.65. dakikada Arda, attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Lincoln, ceza alanı sol çaprazında Chalme'yi çalımladıktan sonra pasını çıkarırken, ön direkte Arda'nın ayak koyduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.68. dakikada ceza alanı önünde Lincoln'ün kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Rame'de kaldı.69. dakikada ceza alanı dışından Sabri'nin yaptığı sert vuruşta, kaleci Rame köşeye giden topu tokatlayarak kornere çeldi.73. dakikada Bordeaux, Chamakh'ın golüyle farkı 1'e indirdi. Ceza alanında Cavenaghi'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Chamakh, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2.75. dakikada Cavenaghi skoru eşitledi. Fernando'nun yaptığı ortada Galatasaray ceza alanında kaleci De Sanctis ile Emre Aşık çarpışırlarken, seken topu Cavenaghi boş kaleye gönderdi: 3-3.90. dakikada Sabri, attığı golle Galatasaray'ı Bordeaux karşısında 4-3 öne geçirdi ve 4. tur kapısını açtı. Lincoln'ün soldan kullandığı köşe vuruşunda Bordeaux savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza alanı önünde Sabri çok sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-3.