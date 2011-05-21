Aslan'ın kalesine Arjantinli kaleci

T24 - Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın, "Bir hafta içinde alabiliriz" dediği sürpriz kalecinin Sergio Romero olduğu ortaya çıktı. Arjantinli file bekçisinin kulübü AZ Alkmaar, 7 milyon euroluk bonserviste indirim yaparsa imzalar atılacak.





Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın önceki akşam NTVSpor'da katıldığı canlı yayında, "Bir hafta içinde sürpriz bir kaleciyle anlaşabiliriz" diyerek, gündeme getirdiği file bekçisinin, Arjantin Milli Takımı'nın kalesini koruyan AZ Alkmaar'lı Sergio Romero olduğu belirlendi.

Teknik Direktör Fatih Terim'i takımın başına getiren ve ilk bombasını Johan Elmander ile patlatan sarı-kırmızılıların, 24 yaşındaki Romero'nun peşinde oldukları belirlendi. Genç eldivenin, kendisiyle temas kuran sarı-kırmızılılara olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

AZ Alkmaar'ın, Sergio Romero için 7 milyon euro bonservis bedeli istediği, Galatasaray'ın ise 5 milyon euroya bu transferi bitirmenin hesaplarını yaptığı vurgulandı. Cim-Bom'un, Hollanda ekibinden indirim talep ettiği ve 5 milyon euronun üzerine çıkmayı düşünmediği kaydedildi.

Başkan Aysal'ın danışmanı Bülent Tulun'un, Arjantinli kalecinin menajeri Fernando Hidalgo ile yaptığı görüşme olumlu sonuçlanırken, kulüplerin anlaşması halinde bu transfer resmiyet kazanacak.

Ünal Aysal'ın kaleci konusundaki açıklamasından sonra çok sayıda isim gündeme geldi. Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Juventus'un 33 yaşındaki file bekçisi Gianluigi Buffon'un yüksek maliyeti yüzünden alınmasının imkansız olduğu belirtildi.



Akınfeev 15 milyon euro

Sarı-kırmızılıların, eldivenlerini asma kararı alan 40 yaşındaki Manchester United'lı Van Der Saar'la ilgilenmediği, CSKA Moskova forması giyen Igor Akınfeev'in de 15 milyon euroluk bonservisi nedeniyle düşünülmediği ifade edildi.

İngiliz kulübü Bolton'un 36 yaşındaki Finlandiyalı kalecisi Jussi Jaaskelainen'in de alternatifler arasında son sıralarda yer aldığı vurgulandı.



Terim-Elmander Borsa'ya bildirildi

Galatasaray Kulübü, Teknik Direktör Fatih Terim ve İsveçli golcü Johan Elmander'le anlaşma sağlandığını dün sabah İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına (İMKB) bildirdi. Sportif A.Ş.'den gönderilen yazıda Terim ve Elmander'le nihai anlaşma imzalandığı zaman ayrı bir açıklama yapılacağı kaydedildi.



Terim'le 3 yıllığına anlaşan sarı-kırmızılılar, Elmander'e 2 senelik sözleşme imzalatacak. Bonservis bedeli bulunmayan İsveçli golcüye 2 yıl için 4.5 milyon euro ödeneceği öğrenildi.



Selçuk-Ersan için görüşme

Cim-Bom'da 3. kez teknik direktörlük koltuğuna oturan Fatih Terim, Başkan Ünal Aysal'dan, Trabzonsporlu Selçuk İnan ile bonservisi Adanaspor'da bulunan Ersan Gülüm'ü istedi. Terim'in, Başkan Aysal'la yaptığı ikili toplantıda, "Selçuk ve Ersan mutlaka alınmalı" dediği öğrenildi.

Gençlerbirliği’nden Mustafa Pektemek ve Orhan Şam ile Eskişehirsporlu Sezer Öztürk’ün de, Terim'in listesinde olduğu ve görüşmelerin başladığı kaydedildi. Bu arada Lyon’un yıldızı Kim Kallström’ün transferinin de bitmek üzere olduğu ortaya çıktı.

Ali Gürsoy ile Sedat Doğan’ın Fransa’da yıldız oyuncunun işini bitirmek için yoğun uğraş verdikleri belirtildi.



Romero kimdir?

Yaşı: 24, Kulübü: AZ Alkmaar, Ülkesi: Arjantin, Boyu: 1.92 metre

Sezon Kulübü Maç

2006-07 Racing 5

2007-11 AZ Alkmaar 117

* Romero, Arjantin U-20'de 23, A Milli'de 13 kez forma giydi.



