Aslan'ın kalesi bu kez kapalı







Bundan önce ligde Denizlispor, Kocaelispor ve Konyaspor'u 4-1 yenme başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, ilk defa kalesini gole kapatarak galip gelmeyi başardı.



'Cim bom'un, daha önce gol yemediği tek karşılaşma, 0-0 biten Kayserispor maçıydı.



Galatasaray'ın, Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmanın 3. golünü atan Lincoln, daha sonra korner bayrağını eline alarak samba yaptı.



Sarı kartı bulunan Lincoln, bu hareketten sonra kart görmezken, iki dakika sonra ise yaptığı bir hareket nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Lincoln'un bayrak direğini eline alarak oynamasının ardından hakem Bünyamin Gezer'in, kulağındaki telsizle bir süre yardımcılarıyla konuşması dikkat çekti.



Arda, Trabzonspor'a attığı golden sonra teknik direktörü Michael Skibbe'ye koştu. Arda, golden sonra hemen yedek kulübesine yönelerek, son haftalarda tartışılan Alman hoca ile sevincini paylaştı.



Galatasaray, haftaya lider olarak başlayan Trabzonspor'u mağlup ederek, taraftarlarına Bursaspor yenilgisini unutturdu.



Ligin 6. haftasında Bursaspor'a deplasmanda mağlup olarak taraftarlarını üzen sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'u rahat bir oyunla yenerek, ligde ilerideki haftalar için de olumlu sinyal verdi.



Karşılaşmaya Gökhan, Umut ve Isaac ile 3 forvetle başlayan Trabzonspor gol bulamazken, tek forvet Baros ile oynayan Galatasaray ise 3 gol buldu.



Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, takımı açısından çok rahat giden karşılaşmada, tek forvetli sistemden vazgeçmedi. Alman çalıştırıcı, 85. dakikada yorulan Baros'un yerine Nonda'yı dahil etti.



Galatasaraylı taraftarlar oyuncuları Harry Kewell için tribünde jest yaptılar. Kapalı tribündeki taraftarlar, tribünde bir Avustralya bayrağı açtılar.



Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı futbolcuların maçta gösterdiği performanstan çok memnun kaldılar.



Taraftarlar, maç 3-0 olduktan sonra ''Hep böyle oynayın, canımızı verelim'' diye tezahürat yaptılar.



Sarı-kırmızılı tribünler maç bitiminde de eski kaptanları Hakan Şükür için tezahürat yaptılar. Taraftarlar, Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ı da ''Ersun hoca el salla'' diyerek kızdırmaya

