-Aslan'ın ilk yenilgisi İSTANBUL (A.A) - 13.11.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde yenilgisiz iki İstanbul ekibinin mücadelesinde Anadolu Efes, Galatasaray Medical Park'ı 69-61 mağlup etti. Maça 6-2'lik seriyle başlayan Galatasaray Medical Park'a, 9-0'lık seriyle cevap veren Anadolu Efes, 6. dakikayı 15-12 önde geçti. Ersan ve Sinan ile sayılar bulan Anadolu Efes, ilk periyotu 23-19 önde geçti. İkinci periyotta büyük çekişme yaşandı. Periyota Pachulia'nın sayılarıyla başlayan sarı-kırmızılılar, 13. dakikayı 26-23 öne geçti. Batista'nın turnike basketinin ardından Cenk ve Savanovic'in üç sayılık basketleriyle yeniden öne geçen (26-31) konuk ekibe, Galatasaray Medical Park, Ender ve Shumpert'in sayılarıyla karşılık verdi. 17. dakika 32-31 Galatasaray Medical Park lehine geçilirken, Anadolu Efes Barac'ın skorer oyunuyla yeniden öne geçip devreyi 37-32 önde tamamladı. İkinci devreye hızlı başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada farkı 10 sayıya (35-45) çıkardı. Galatasaray Medical Park, Furkan ve Shumpert'in etkili oyunuyla 27. dakikada farkı 2 sayıya (48-50) düşürmesine karşın, Ermal ve Kerem Tunçeri ile farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, Vujacic'in bitime 8 saniye kala attığı 3 sayılık basketle, son periyota 6 sayı farkla (50-56) önde girdi. Son periyota 8-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 14 sayılık (50-64) farka ulaştı. Taraftarının desteğini arkasına alıp savunmasını sertleştiren Galatasaray Medical Park, yaklaşık 6 dakika boyunca rakibine sayı izni vermeyip, bitime 1 dakika 43 saniye kala farkı 3 sayıya (61-64) kadar düşürdü. Bu dakikadan sonra Galatasaray Medical Park yaptığı hücumlardan istediğini alamazken, Anadolu Efes, Kerem Tunçeri ve Ersan'ın serbest atıştan bulduğu sayılara karşılaşmadan 69-61 galip ayrıldı. Anadolu Efes bu sonuçla namağlup bir şekilde yoluna devam ederken, Galatasaray Medical Park ligdeki ilk yenilgisini aldı. -Notlar- Galatasaray Medical Park'ın 8'i hücumdan olmak üzere 30 ribaunduna Anadolu Efes, 4'ü hücumdan toplam 29 ribaundla karşılık verdi. Anadolu Efes'ten Ersan İlyasova 7 ribaundla bu alanda öne çıkan isim oldu. Galatasaray Medical Park 16 üç sayılık atıştan 5'ini, Anadolu Efes 22 üç sayılık atıştan 8'ini sayıya çevirdi. Maça yoğun ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar Abdi İpekçi Spor Salonu'nu tamamen doldurdu. Anadolu Efes'in az sayıdaki taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi. Karşılaşmanın başında taraftarlar, Galatasaray Medical Park'tan sezon başında Anadolu Efes'e transfer olan Ermal Kurtoğlu'na tepki gösterdi. Maçın bitimine 2 dakika kala hakem kararlarına tepki gösteren taraftarlar sahaya yabancı madde attı. Galatasaray Medical Park antrenörü Oktay Mahmuti, taraftarlardan sakin olmalarını isterken, salonda uyarı anonsu yapıldı. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Engin Kennerman xx, Fatih Arslanoğlu xx, Yener Yılmaz xx Galatasaray Medical Park: Lakovic xx 10, Ender xx 6, Caner x, Songalia xx 2, Furkan xx 10, Cevher x, Shipp x 3, Shumpert xx 13, Tutku Açık x 2, Andric x, Pachulia xx 12, Gordon x 3 Anadolu Efes: Kerem Tunçeri xxx 13, Vujacic xx 8, Sinan xxx 9, Ersan xxx 10, Barac xxx 14, Ilievski xx, Cenk xx 3, Batista xx 4, Savanovic xx 3, Ermal xxx 5 1. Periyot: 19-23 Devre: 32-37 3. Periyot: 50-56 5 Faul Alan: 38.49 Barac (Anadolu Efes)