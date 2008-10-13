Aslan'ın gönlünde...

Galatasaraylı taraftarların internetteki buluşma noktası olan 'webaslan.com'da' yapılan ankette sarı-kırmızılı taraftarların gönlündeki yardımcı antrenör Bülent Korkmaz oldu.





Galatasaray Yönetimi geçtiğimiz günlerde yardımcı anrenörler Ümit Davala ile Edwin Boekamp'ın görevine ani bir kararla son vermişti.



Galatasaray'ın Bursaspor'a mağlup olduğu karşılaşmadan sonra alınan bu kararın ardından sarı-kırmızılı yönetimin, teknik direktör Skibbe'nin yeni yardımcısını bir-iki gün içerisinde belirleyeceği öğrenildi.



Galatasaraylı taraftarların internetteki buluşma noktası olan 'webaslan.com'da' yapılan ankette sarı-kırmızılı taraftarların gönlündeki yardımcı antrenör Bülent Korkmaz oldu. webaslan.com'da, 'sizce Galatasaray'ın yeni yardımcı antrenörü kim olmalı?' başlıklı ankete şu an itibariyle katılan 60092 kişi katıldı ve Bülent Korkmaz oyların yüzde 63.9'una aldı (38420 oy). Korkmaz'ın ardından, yaptığı yorumlar ile dikkat çeken Hakan Ünsal 8887 oy ile ikinci sırada yer alırken, Arif Erdem 6675 oyla üçüncü sırada yer aldı.



