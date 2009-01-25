Aslan'ın deplasman fobisi

Turkcell Süper Lig’de, iç sahada 8 maçta 7 galibiyet ve sadece 1 beraberlik alan Galatasaray, deplasmanda ise 3 kez kazanıp, 4 yenilgi, 2 beraberlik elde etti. Evinde 24 gol atıp 7 gol yiyen Sarı-kırmızılılar, deplasmanda ise 14 gol atıp, kalesinde 14 gol gördü.



Turkcell Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu sezon özellikle deplasman maçlarında kötü bir performans sergiliyor.



Evinde hem güzel futbol oynayan, hem de iyi sonuçlar alan Galatasaray, kaliteli kadrosuna rağmen deplasmanda aynı başarıyı gösteremiyor.



Sezonun 17 haftalık ilk yarısındaki tüm maçlarını tamamlayan ''Cim bom'', oynadığı 8 iç saha maçında 7 galibiyet alırken, sadece 1 kez berabere kaldı. Galatasaray, buna karşın deplasmanda ise oynadığı 9 karşılaşmada rakiplerine 4 kez yenilirken, 3 galibiyet alıp, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.



Sarı-kırmızılılar, iç sahada sadece 2 puan kaybedip toplam 22, dış sahada ise 16 puan yitirip, 11 puan toplayabildi.



ÇOK GOL YEDİLER



İç sahada oynadığı 8 karşılaşmada kalesinde sadece 7 gol (Maç başına 0.9) gören Galatasaray, dış sahada ise 9 maçta 14 gol (Maç başına 1.5) yedi.



Galatasaray, iç sahada 8 maçta 24 gol (Maç başına ortalama 3) gol bulurken, deplasmanda ise 9 maçta 14 gol (Maç başına 1.5) atabildi.



İç sahada 8 maçta 24 gol atıp 7 gol yiyen ''Cim bom'', deplasmanda 9 maçta 14 gol atıp, 14 gol yedi.



GOL ATAMADAN İLK KEZ YENİLDİLER



Galatasaray, bu sezon yenildiği 4 maçta sadece Sivasspor'a gol atamadı.



Sarı-kırmızılılar, daha önce mağlup oldukları maçlarda Bursaspor (1-2), Eskişehirspor (2-4), Fenerbahçe (1-4) gol atmayı başarırken, Sivasspor karşısında ise ilk kez gol atamadan yenildi.



Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı karşılaşmalar içinde sadece, Kayserispor ve Ankaraspor deplasmanlarında aldığı 0-0'lık beraberliklerde gol atamamıştı.



İÇ SAHA-DIŞ SAHA KARŞILAŞTIRMASI



Galatasaray'ın bu sezon iç saha-dış saha performansı şöyle:



GALATASARAY O G B M A Y Av. P



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İÇ SAHA 8 7 1 0 24 7 17 22



DIŞ SAHA 9 3 2 4 14 14 0 11

