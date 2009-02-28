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Spor

Aslan'ın borcu ne kadar?

Galatasaray Kulübü'nün Yıllık Mali Genel Kurul Toplantısı'nda borç-alacak farkının ne kadar olduğu açıklandı.

28 Şubat 2009 02:00

Galatasaray Kulübü'nün Yıllık Mali Genel Kurul Toplantısı'nda borç-alacak farkının 241 milyon 856 bin 603 TL olduğu açıklandı.

Galatasaray Kulübü'nün Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda, kulüp ve irketlerinin, uzun vadeli gelir ve gider tahakkukları hariç, borç-alacak farkının 241 milyon 856 bin 603 TL (159 milyon 926 bin 339 ABD Doları) olduğu açıklandı.

Kulübün genel kurul üyelerine dağıtılan kitapçıkta yer alan tabloda, borç-alacak farkının, uzun vadeli gelir ve gider tahakkuklarının konulması halinde ise 167 milyon 285 bin 212 TL (110 milyon 616 bin 420 ABD Doları) olduğu vurgulandı.

Denetleme Kurulu ise 2007 yılında 158 milyon ABD Doları olan borç-alacak farkının, 2008 yılı sonu itibarıyla 197,8 milyon ABD Doları'na çıktığını açıkladı.

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