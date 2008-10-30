Aslan'ın başkent mesaisi



Galatasaray, Fortis Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında bugün saat 16.00'da Ankaraspor'a konuk olacak.





Fortis Türkiye Kupası B Grubu'nda yer alan Galatasaray, ilk hafta maçında bugün deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşacak.



Yenikent ASAŞ Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem İlker Meral yönetecek. Karşılaşma Lig TV'den canlı yayınlanacak.



Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan futbolcuların yanı sıra kırmızı kart cezalısı Ayhan, bugünkü maçta forma giyemeyecek.



Fortis Türkiye Kupası maçlarına deplasmanda zorlu Ankaraspor maçı ile başlayacak olan Galatasaray oldukça eksik kadro ile sahaya çıkacak.



G.Saray'da Hasan Şaş, Linderoth, Mehmet Topal, Barış, Emre Güngör, Serkan Çalık, Uğur Uçar, Aydın Yılmaz gibi önemli isimlerin sakatlığı sürerken, son olarak Eskişehirspor maçında yorgunluk belirtileri gösteren Nonda ve Baros da maç kadrosuna alınmadılar.



Teknik direktör Skibbe birçok önemli oyuncunun eksikliğine rağmen Fortis Türkiye Kupası'nda da iddialı olduklarını kupa maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaparak söylediği öğrenildi.



Bu arada karaciğer rahatsızlığı olduğu gerekçesi ile hakkında ciddi iddialar ortaya atılan ve futbol oynamasının riskli olduğu ileri sürülen Harry Kewell ise iddiaların aksine Ankaraspor maçı kadrosuna alındı.



Son maçlarda yorgunluk belirtileri gösterdiği ve dinlendirilmesi gerektiği ileri sürülen Kewell'ın ortaya atılan iddialar yüzünden özellikle kadroya alındığı ileri sürülüyor.



Kart cezalısı Ayhan'ın da bulunmadığı sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Skibbe'nin bazı oyuncularını da dinlendirip değişik bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.



MUHTEMEL 11

Sarı kırmızılı ekibin bugün Ankaraspor karşısına Aykut-Serkan, Emre Aşık, Servet, Volkan- Sabri, Meira, Mehmet Güven, Lincoln, Arda - Ümit Karan 11'i ile çıkması bekleniyor.

