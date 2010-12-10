'Aslan'ın arenası hazır!

T24 - Futbolda karalar bağlayan Galatasaray'da beklenen açıklama geldi. Türk Telekom Arena'yı gezen Galatasaray Başkanı Adnan Polat, açılış tarihi olarak 15 Ocak 2011'i verdi.



15 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da açılacak Türk Telekom Arena'daki törene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Galatasaray'ın yeni stadyumunda tribünler çimler üzerindeki beyaz çizgilere 6 metre uzaklıkta. Tribün düzeninde, bütün seyircilere 60 ile 90 derece görüş açısı veriliyor. Seyirciler maçı, sadece 6 metre öteden izleyebilecek.



Futbolda karalar bağlayan Galatasaray'da beklenen açıklama geldi. Türk Telekom Arena'yı gezen Galatasaray Başkanı Adnan Polat, açılış tarihi olarak 15 Ocak 2011'i verdi. 15 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da açılacak Türk Telekom Arena'daki törene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Galatasaray'ın yeni stadyumunda tribünler çimler üzerindeki beyaz çizgilere 6 metre uzaklıkta. Tribün düzeninde, bütün seyircilere 60 ile 90 derece görüş açısı veriliyor. Seyirciler maçı, sadece 6 metre öteden izleyebilecek.



Galatasaray'ın yeni evi 130 milyon Euro'ya mal oldu, stadyumun sadece çatısı için ayrılan kaynak 15 milyon Euro. Türk Telekom Arena, UEFA'nın 5 yıldızlı stadyumlar listesine girdi. İnşaatta 190 bin metreküp beton, 35 bin ton demir kullanılmış. Sadece çatının demirleri 5 bin 500 ton ağırlığında. Yetkililer, bu kadar demirle, 100 metrekarelik 2 bin 350 daire yapılabileceğini söylüyor. 4 süper kolon üzerine oturtulan stadyumun toplam inşaat alanı ise 195 bin metrekare.



Arena'nın, bölgede 2 milyar dolar hacminde ekonomik hareketlilik yaratması bekleniyor. Stadyumun etrafında birbiri ardına lüks projeler yükseliyor. 190 metre enine, 228 metre boyuna ekseni ile dünyanın sayılı stadyumları arasında yer alan Türk Telekom Arena, aynı zamanda Türkiye'nin en özgün spor komplekslerinden biri. Çünkü dünyadaki çoğu örneğin tersine düz arazi yerine Seyrantepe'nin engebeli arazisi üzerine, tepede konumlanmış. Engebeli arazinin yol açtığı güçlükler ileri teknik uygulamalarla aşılmış. Galatasaray A.Ş. ve Türk Telekom arasında yapılan sponsorluk anlaşması gereğince, 100.5 milyon dolarlık ödeme karşılığında, stadyum 10 sezon boyunca Türk Telekom Arena olarak anılacak.





