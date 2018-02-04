Aslan'ı Kangal ısırdı!

Demir Grup Sivasspor, karşılaşmayı 2-1 tamamlayarak 3 puanı alan taraf oldu. Sarı-kırmızılılar rakiplerinin kaybettiği haftada eline geçen fırsatı tepmiş oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da kadro değişiklikleri ön plana çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, ligde son oynanan Osmanlıspor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını Demir Grup Sivasspor önünde sahaya sürdü. Osmanlıspor maçının başlangıç kadrosunda yer alan isimlerden Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Iasmin Latovlevici bu kez yedekler arasında bulunurken, yerlerine Ryan Donk, Bafetimbi Gomis ve Yuto Nagatomo şans buldu.

Maçın başında orta saha üstünlüğünü ele geçiren ev sahibi ekip, ilk önemli pozisyonunda golü buldu. 16. dakikada Rybalka'nın soldan kullandığı kornerde, ön direkte iyi yükselen Ndinga şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Galatasaray'ın duran toplardan gol yeme sıkıntısı bu maçta da devam etmiş oldu.

İlk yarıda hiç isabetli şut çekemeyen Galatasaray devre arasına 1-0 yenik girdi. 2. yarıya önde başlayan Galatasaray, Yasin'le önemli bir fırsatı kullanamadı ama Sivasspor golü bulan taraf oldu.

Maçın 57. dakikasında Auremir, Jason Denayer'le girdiği mücadelede yerde kaldı, hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kone farkı ikiye çıkardı. Kone bu sezonki 9. golüne imza attı. Galatasaray 80. dakikada farkı bire indirdi. Belhanda ile başlayan atakta Gary Rodrigues'in içeri çevirdiği topu eren 2. hamlede ağlara gönderdi ve sarı kırmızılıları umutlandıran isim oldu.



Ancak maçta başka gol olmadı ve Galatasaray da haftayı kayıpla kapattı. Ayrıca maçın son dakikalarında sakatlanan Jason Denayer oyuna devam edemedi ve Galatasaray, maçın 88. dakikasından sonra 10 kişi oynadı.

Fatih Terim yönetiminde ilk kez kaybeden sarı kırmızılılar, 41 puanda kalarak liderlik fırsatını da kullanamadı. Samet Aybaba'nın takımı ise Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in ardından bir diğer şampiyonluk adayını daha evine eli boş göndermiş oldu.

Karşılaşmada sarı kart gören Fernando Muslera, gelecek hafta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.





DEMİR GRUP SİVASSPOR 2-1 GALATASARAY



DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Auremir, Bjarsmyr, Boye, Ziya, Ndinga, Hakan, Rybalka, Bifouma, Emre, Kone.

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Nagatomo, Tolga, Donk, Yasin, Feghouli, Rodrigues, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim