Aslan'ı Graves sırtladı



Beko Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray Cafe Crown, Graves'in 31 sayıyla yıldızlaştığı maçta Banvit'i sahasında 70-61 yendi.



Galatasaray Cafe Crown, seyircisi önünde Banvit'i 70-61'lik skorla geçti.



Mücadelenin ilk dakikalarında her iki ekip de hücumda çok etkisiz bir oyun sergiledi. Özellikle Galatasaray Cafe Crown, üst üste hücumlardan boş dönerken, Banvit, 7. dakikada 8-4 üstünlük yakaladı. Williams ile sayılar bulan konuk ekip, 1. periyodu 14-6 önde geçti.



Maçın 2. periyodunda Galatasaray Cafe Crown, rakibi karşısında oyuna ağırlığını koydu. Sert savunma yapan sarı-kırmızılı ekip, hücumda ise periyodun ilk bölümünde özellikle Graves ile etkili oldu.



Hücumda dağınık kalan rakibi karşısında hızlı hücum şansı bulan ev sahibi takım, Graves'in yanı sıra Polat ve Cemal ile sayılar bularak, önce dengeyi kurdu, ardından üstünlüğü ele geçirdi. İlk periyotta sadece 6 sayı bulabilen Galatasaray Cafe Crown, ikinci çeyrekte 31 sayı üreterek, farkı açtı. Periyodu açan Graves, son basketi atan oyuncu oldu ve Galatasaray Cafe Crown ilk yarıyı 15 sayı farkla, 37-22 önde tamamladı.



İlk yarıda Graves, takımı adına 17 sayı üretirken, Banvit 7 adet 3 sayılık atışın tamamını boş geçti.



Banvit, ikinci periyottaki etkisiz oyunu aksine 3. çeyreğe çok iyi başladı.



İlk yarıda 3 sayılık atışlarda etkisiz kalan konuk ekip, Yunus ile bu sorunu giderdi. Rakibin top kayıplarını da iyi değerlendiren Banvit, Williams ile bulduğu basketle 28. dakikada 44-44 beraberliği sağladı. Son dakikalarda Polat ve Hüseyin ile basket bulan Galatasaray Cafe Crown, 3. periyodu 49-44 önde geçti.



Karşılaşmanın son periyodunun ilk 6 dakikalık bölümünde denge vardı. 36. akika 55-55 beraberlikle geçilirken, günün başarılı ismi Graves sorumluluk alarak takımını öne geçirdi. Graves ile üst üste 9 sayı üreten sarı-kırmızılı takım, Atkins ile bir basket daha bularak bir anda farkı açtı.



38. dakikada 10 sayılık üstünlük (66-56) yakalayan Galatasaray Cafe Crown, karşılaşmayı da 70-61'lik skorla kazandı.



Bu arada, maçtan önce ''Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü''nü kazanan Recep Türkoğlu'na ödülünü, Basketbol Federasyonu Başkan Yardımcısı İmran Işıldar ile Solakoğlu'nun eşi Şadiye Solakoğlu verdi.



GALATASARAY CAFE CROWN: 70 - BANVİT: 61



Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Fatih Söylemezoğlu, Altuğ Köselerli, Yener Yılmaz

Galatasaray Cafe Crown: Graves 31, Erdem 4, Murat x, Polat 18, Hüseyin Beşok 5, Atkins 8, Milojevic 1, Alican, Cemal 3

Banvit: Crispin 6, Erkan 10, Yunus 11, Brown 10, Williams 15, Umut 6, Forte, İbrahim, Erol 3

1. Periyot: 6-14

Devre: 37-22 (Galatasaray Cafe Crown lehine)

3. Periyot: 49-44

5 Faulle Çıkanlar: 33.01 Erkan, 38.57 Yunus (Banvit), 35.24 Milojevic (Galatasaray Cafe Crown)

