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Spor

Aslan'ı eleyen Fener yarı finalde!

Galatasaray Liv Hospital'ı 67-59 yenerek seride durumu 2-1 yapan Fenerbahçe Ülker yarı finale yükseldi

28 Mayıs 2015 01:54

Türkiye Basketbol Ligi Play Off Turu Çeyrek Final serisi 3. maçında Galatasaray Liv Hospital'ı 67-59 yenerek seride durumu 2-1 yapan Fenerbahçe Ülker yarı finale yükseldi.

Türkiye Basketbol Ligi Spor Toto play-off çeyrek final serisi 3. maçında Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Liv Hospital karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena'da oynanan mücadelede Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 67-59 mağlup ederek seriyi 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi. Fenerbahçe Ülker, yarı finalde Banvit'i eleyen Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak.

 

4. Periyot

 

Karşılaşma Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi 67-59

Mücadelede son 2 dakika 64-55

Hücum ribauntu alan Fener'de Bjelica'nın atışı isabetli 60-48

Son çeyrek karşılıklı sayılarla başladı 55-46

 

3. Periyot

 

Üçüncü çeyrek Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi. 52-40

Üçüncü çeyrekte son 2 dakika... 50-32

Bogdanovic'in sayısı ile Fenerbahçe farkı açmış oldu. 46-29

İkinci yarı Fenerbahçe'nin üst üste sayılarıyla başladı 40-26

 

2. Periyot

 

Bjelica'nın sayısı ile Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapattı 36-26

İlk yarıda son saniyeler 33-26

Fenerbahçe'den üst üste sayılar 31-26

Mahmutoğlu'nun basketiyle Fenerbahçe uzun aradan sonra önde 29-26

Fenerbahçe'den üst üste sayılar. Eşitlik sağlandı 24-24

Galatasaray farkı yeniden açtı 19-24

İlk molaya sarı kırmızılılar önde girdi 19-20

İkinci çeyrek Galatasaray'ın sayısı ile başladı 14-18

 

1. Periyot

 

İlk çeyrek Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.  14-15

Galatasaray Yougn'la yeniden öne geçti 12-15

Preldzic'in sayısı ile skor eşitlendi 12-12

Fenerbahçe Bjelica ile farkı indirdi 10-12

Galatasaray'ın kullandığı iki serbest atış da isabetli 8-12

Erceg'in basketi ile sarı kırmızılılar mücadelede öne geçti 8-10

Galatasaray Sinan Güler'le eşitliği sağladı 8-8

Fenerbahçe bulduğu üçlükle öne geçti 8-6

Mücadele karşılıklı sayılarla başladı. 5-5

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