Aslan'ı eleyen Fener yarı finalde!

Türkiye Basketbol Ligi Play Off Turu Çeyrek Final serisi 3. maçında Galatasaray Liv Hospital'ı 67-59 yenerek seride durumu 2-1 yapan Fenerbahçe Ülker yarı finale yükseldi.
Türkiye Basketbol Ligi Spor Toto play-off çeyrek final serisi 3. maçında Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Liv Hospital karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena'da oynanan mücadelede Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 67-59 mağlup ederek seriyi 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi. Fenerbahçe Ülker, yarı finalde Banvit'i eleyen Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak.
4. Periyot
Karşılaşma Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi 67-59
Mücadelede son 2 dakika 64-55
Hücum ribauntu alan Fener'de Bjelica'nın atışı isabetli 60-48
Son çeyrek karşılıklı sayılarla başladı 55-46
3. Periyot
Üçüncü çeyrek Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi. 52-40
Üçüncü çeyrekte son 2 dakika... 50-32
Bogdanovic'in sayısı ile Fenerbahçe farkı açmış oldu. 46-29
İkinci yarı Fenerbahçe'nin üst üste sayılarıyla başladı 40-26
2. Periyot
Bjelica'nın sayısı ile Fenerbahçe ilk yarıyı önde kapattı 36-26
İlk yarıda son saniyeler 33-26
Fenerbahçe'den üst üste sayılar 31-26
Mahmutoğlu'nun basketiyle Fenerbahçe uzun aradan sonra önde 29-26
Fenerbahçe'den üst üste sayılar. Eşitlik sağlandı 24-24
Galatasaray farkı yeniden açtı 19-24
İlk molaya sarı kırmızılılar önde girdi 19-20
İkinci çeyrek Galatasaray'ın sayısı ile başladı 14-18
1. Periyot
İlk çeyrek Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi. 14-15
Galatasaray Yougn'la yeniden öne geçti 12-15
Preldzic'in sayısı ile skor eşitlendi 12-12
Fenerbahçe Bjelica ile farkı indirdi 10-12
Galatasaray'ın kullandığı iki serbest atış da isabetli 8-12
Erceg'in basketi ile sarı kırmızılılar mücadelede öne geçti 8-10
Galatasaray Sinan Güler'le eşitliği sağladı 8-8
Fenerbahçe bulduğu üçlükle öne geçti 8-6
Mücadele karşılıklı sayılarla başladı. 5-5