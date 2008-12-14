Aslan'dan takibe devam

Galatasaray'dan takibe devam: 70-75

Galatasaray Cafe Crown, BBL'nin 10. haftasında deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 75-70 yenerek Efes Pilsen'in ardında ikinci sıradaki yerini korudu.



Beko Basketbol Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi, konuk ettiği Galatasaray Cafe Crown'a 75-70 yenildi.



Elektronik potanın kırılması nedeniyle yaklaşık 1 saat geç başlayan karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan Galatasaray Cafe Crown, günün başarılı isimleri Graves, Guroviç, Hüseyin ve Atkins'ın başarılı oyunlarıyla ilk periyotu 21-10, devreyi de 37-26 önde tamamladı.



3. periyotta üstün oyununu sürdüren konuk sarı-kırmızılı konuk ekip, hücumda Atkins'ın güzel oyunu ve isabetli pasları, Graves'in de basketleriyle bu periyotu 61-53 önde tamamladı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, son periyotta aradaki sayı farkını kapatamayınca, müsabakadan 75-70 yenik ayrıldı.



Galatasaray'ın geçen hafta Antalya Kepez Belediyesi ile oynadığı karşılaşma da skorbordun bozulması nedeniyle 1 gün sonra tamamlanabilmişti.



MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 70 - GALATASARAY CAFE CROWN: 75

Salon: Edip Buran

Hakemler: Murat Biricik xxx, Fatih Arslanoğlu xxx, Osman Sinan İşgüder xxx

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Calebb xxx 17, İnanç xx 17, Basden xx 13, Ffreind xxx 15, Onur x 1, Uluğ x, Altan xx 7, Gürol x

Galatasaray Cafe Crown: Erdem x, Hüseyin xxx 17, Guroviç xxx 6, Atkins xxx 18, Graves xxx 14, Cemal xxx 7, Rifat xx 9, Cüneyt x 1, Milojeviç xx 3

1. Periyot: 10-21

Devre: 37-26 (Galatasaray Cafe Crown lehine)

3. Periyot: 53-61

Beş Faul Alanlar: Cemal 27.38, Hüseyin 39.10 (Galatasaray Cafe Crown), Altan 39.17 (Mersin Büyükşehir Belediyesi)

