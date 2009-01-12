Aslan'dan kötü prova



Galatasaray Antalya'daki ilk hazırlık maçını kaybetti. Bayer Leverkusen karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1 yenik ayrıldı.





TRT Radyospor Cup Turnuvası'nda Galatasaray, Bayer 04 Leverkursen'e 3-1 yenildi.



İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray ile Almanya'nın Bayer 04 Leverkursen takımları, TRT Radyospor Cup Turnuvası'nda karşı karşıya geldiler.



Antalya'daki ilk hazırlık maçına çoğunluğu yedek oyuncularından oluşan bir kadroyla sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı barnetta ve Helmes'in golleriyle 2-0 yenik kapadı. Galatasaray 10. dakikada Nonda'nın ayağından bir penaltı atışından ise yararlanamadı.



Teknik direktör Michael Skibbe, ikinci yarıda Ayhan, Arda ve Sabri gibi as oyuncularını sahaya sürmesine karşın istediği sonucu alamadı. Galatasaray 81'de Ümit Karan'ın penaltı golüyle farkı 1'e indirmesine karşın, 87. dakikada Pasu'nun golüne engel olamadı ve sahadan 3-1 yenik ayrıldı.



Turnuvada 13 Ocak Salı günü saat 17.30'da SV Werder Bremen ile Galatasaray arasında üçüncülük, saat 21.00'de ise Bursaspor ile Bayer 04 Leverkusen arasında final maçı yapılacak.



GALATASARAY: 1 - BAYER 04 LEVERKUSEN: 3

Stat: WOW Futbol Center

Hakemler: M. Kamil Abitoğlu xx, Daybet Gök xx, Yeliz Topaloğlu xx

Galatasaray: De Sanctis x (Dk. 46 Orkun x), Meira x, Emre x (Dk. 22 Hakan x), Volkan x, Mehmet x, Fatih Serkan x, Ferdi xx (Dk. 64 Arda x), Aydın xx (Dk. 70 Sabri xx), Barış xx (Dk. 46 Ayhan xx), Nonda x (Dk. 46 Ümit xx), Yaser xx

Bayer 04 Leverkusen: Adler xx, Haggui xx (Dk. 46 Djakpa xx), Friedrich xxx, Rolfes xxx, Barnetta xxx (Dk. 46 Zdebel xx), Augusto xxx, Helmes xxx (Dk. 78 Kratz xx), Kiebling xxx (Dk. 46 Sinkiewicz xx), Vidal xxx, Kadlec xx (Dk. 46 Pasu xxx), Castro xxx

Goller: Dk. 4 Barnetta, Dk. 45 Helmes, Dk. 87 Pasu (Bayer 04 Leverkusen), Dk. 81 Ümit (penaltıdan) (Galatasaray)



MAÇTAN DAKİKALAR



4. dakikada orta alandan aldığı topla Galatasaray ceza alanına sağdan giren Helmes, pasını Barnetta'ya aktardı. Barnetta, topu filelere göndererek takımını öne geçiren golü attı: 1-0.



10. dakikada Nonda'nın arapasıyla ceza alanına giren Aydın'ın savunma oyuncuları tarafından düşürülmesini hakem penaltı olarak değerlendirdi. Nonda'nın kullandığı penaltıyı, kaleci Adler kurtardı.



24. dakikada sol kanattan rakip ceza alanına giren Ferdi'nin sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.



25. dakikada ceza alanı ön çizgisi üzerinde Yaser'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.



43. dakikada Helmes'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Vidal'in şutunda, top auta çıktı.



45. dakikada Galatasaray savunmasının ofsayt gerekçesiyle duraksadığı bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Helmes, takımını 2-0 öne geçiren golü attı.



59. dakikada gelişen Galatasaray atağında, Ferdi'nin şutunda kaleci Adler gole izin vermedi.



62. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Pasu'nun şutunda üst direğe çarpan top, ceza alanına geri döndü.



80. dakikada ceza alanına giren Sabri, Sinkiewicz tarafından düşürüldü. Hakem, Galatasaray lehine 2. kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ümit, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.



84. dakikada Yaser'in sol kanattan ortaladığı top savunma oyuncularına çarparak Arda'nın önüne düştü. Arda'nın şutunda, kaleci meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



87. dakikada sağ kanattan aldığı arapasla ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Pasu, takımı adına fileleri 3. kez havalandırdı: 3-1.

