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Spor

Aslan'dan ikinci çalım

Galatasaray,2 sezon Fenerbahçe’de oynayan Cappie Pondexter’ı transfer etmek için harekete geçti.

03 Şubat 2009 02:00


Fenerbahçe’de büyük sorunlar yaşayan ve A Takım’daki görevi Haydar Kemal Ateş’e devredilen Zafer Kalaycıoğlu ile anlaşmaya çok yakın olan Galatasaray Bayan Basketbol Takımı, iki sezon Fenerbahçe’de oynadıktan sonra Rus CSKA’ya transfer olan Cappie Pondexter’ı transfer etmek için harekete geçti.

Geçtiğimiz hafta iki günlüğüne İstanbul’a gelen ve Kalaycıoğlu ile yemek yiyen Pondexter’ın, tecrübeli çalıştırıya duyduğu sevgi nedeniyle Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı, ancak transfer için garanti para istediği öğrenildi. Hafta sonunda Ceyhan-Galatasaray maçını izleyen Kalaycıoğlu’nun, dün de sarı-kırmızılı ekibin idmanında yer aldığı iddia edildi.

Öte yandan Fenerbahçe’nin, Basketbol Federasyonu’na dün gönderdiği yazıda, tecrübeli çalıştırıcının anlaşmasının feshedildiğine dair bir ibarenin bulunmadığı ifade edildi. Yeni görev tanımı oluşturulmayan Zafer Kalaycıoğlu’nun durumu hakkında bugün toplanacak TBF Hukuk Kurulu’nun bir karar vermesi bekleniyor.


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