Aslan'dan farklı prova



TRT Radyospor Cup'ta mücadele eden Galatasaray, Almanya'nın Werder Bremen takımını 4-1 mağlup ederek turnuvayı 3. sırada noktaladı.



Antalya'da düzenlenen TRT Radyospor Cup'ta Galatasaray, Almanya Bundesliga takımlarından SV Werder Bremen'i 4-1 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı.



Karşılaşma boyunca rakibinden üstün bir oyun sergileyen Galatasaray, 10. dakikada Sabri'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.



Ön alanda yaptığı baskıyla birçok gol pozisyonu yakalayan sarı-kırmızılılar, 15. dakikada Arda ile farkı 2'ye çıkarttı.



Galatasaray kalesinde etkili olmaya çalışan Werder Bremen, 39. dakikada Türk futbolcu Mesut Özil'in golüyle skoru 2-1' getirdi.



İkinci yarıda da Bremen'den daha etkili bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncu Ayhan'ın golüyle skoru 3-1'e getirerek farkı yeniden 2'ye çıkarttı.



Karşılaşmanın 84. dakikasında sahneye çıkan Ferdi, kaydettiği golle skoru 4-1'e getirerek maçın sonucunu belirledi.



MAÇTAN DAKİKALAR



Maçın ilk yarısında 10. dakikada Volkan Yaman'a yapılan faulün ardından Galatasaray serbest vuruş kazandı. Sarı-kırmızılı takım adına serbest vuruşu kullanan Sabri'nin sert şutunda, top ağlarla buluştu: 1-0.



15. dakikada Sabri'nin pasıyla sağdan ceza alanına giren Arda, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.



30. dakikada Mesut Özil, orta alandan kaptığı topla ceza alanına doğru hareketlendi. Özil, ceza alanına girmeden sol çaprazda Pizarro'ya pasını aktardı. De Sanctis ile karşı karşıya kalan Pizarro'nun vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.



37. dakikada Boenisch'in serbest vuruşunda, yerden gelen topu kaleci De Sanctis yatarak kontrol etti.



39. dakikada Perthel'in orta alandan attığı pasla savunmanın arkasına sarkan Mesut Özil, topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mesut'un vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.



İlk yarı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



İKİNCİ YARI



55. dakikada Tziolis'in arapasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Pizarro'nun vuruşunda, kaleci Orkun gole izin vermedi.



79. dakikada Arda'nın ceza alanına pasında topla buluşan Yaser'in vuruşunda, konuk ekip kalecisi Mielitz topa sahip oldu.



81. dakikada Arda'nın pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Ayhan, savunma oyuncusunu geçti. Ayhan, dar açıdan yaptığı vuruşta topu kalecinin bacaklarının arasından ağlara gönderdi: 3-1.



85. dakikada Aydın'ın sağdan ortasında arka direkte bulunan Ferdi, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-1.



88. dakikada Sabri'nin kendi yarı alanından yaptığı aşırtma vuruşta kaleciyi geçen top, direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.



Maçı 4-1 kazanan Galatasaray, TRT Radyospor Cup'ta 3. oldu.

