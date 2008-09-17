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Spor

Aslan'dan çekiniyorlar

G.Saray’ın, UEFA Kupası 1. turundaki rakibi Bellinzona’da Teknik Direktör Schallibaum, ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi.

17 Eylül 2008 03:00


Galatasaray’ın, UEFA Kupası 1. turundaki rakibi Bellinzona’da Teknik Direktör Marco Schallibaum, ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi.


Sarı-kırmızılı takımla oynayacak olmaktan heyecan duyduklarını kaydeden Schallibaum, “Galatasaray’ın kalitesini biliyoruz, ama başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Özellikle çekindiğimiz bir oyuncu yok, çünkü Galatasaray takım olarak çok iyi” dedi. 

arrow Skibbe’nin suçu değil

arrow Galatasaray UEFA'da 44. kez

Tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasına katılan İsviçre ekibinin futbolcuları da tur için umutsuz konuştu. Bellinzona’da top koşturan 34 yaşındaki Türk oyuncu Gürkan Sermeter, “Maçın güzel geçeceğine inanıyorum. Çünkü gurbetçilerimiz gelecek, burada olacaklar. Benim için ise çok özel bir maç olacak. Bellinzona’da çok tecrübeli oyuncular yok. Ama takım olarak elimizden geleni ortaya koyacağız” diye konuştu.

Arda yarıda bıraktı

Bellinzona maçının hazırlıklarını aralıksız sürdüren Galatasaray tek idmanla günü geçirdi. Skibbe yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra serbest vuruş ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Nonda, takımla birlikte antrenmana çıkarken Arda, topla ısınmanın ardından, Ümit Karan ise taktik çalışmanın sonlarına doğru ağrılarının artması üzerine antrenmanı tamamlayamadılar. Mehmet Topal ve Uğur salonda çalışırken, Sabri, Hakan, Linderoth ve Emre sahada takımdan ayrı antrenman yaptı. Galatasaray, bugün özel bir uçakla İsviçre’nin Basel kentine gidecek.

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