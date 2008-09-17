Aslan'dan çekiniyorlar

Skibbe’nin suçu değil Skibbe’nin suçu değil

Galatasaray UEFA'da 44. kez Galatasaray UEFA'da 44. kez

Sarı-kırmızılı takımla oynayacak olmaktan heyecan duyduklarını kaydeden Schallibaum, “Galatasaray’ın kalitesini biliyoruz, ama başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Özellikle çekindiğimiz bir oyuncu yok, çünkü Galatasaray takım olarak çok iyi” dedi.Tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasına katılan İsviçre ekibinin futbolcuları da tur için umutsuz konuştu. Bellinzona’da top koşturan 34 yaşındaki Türk oyuncu Gürkan Sermeter, “Maçın güzel geçeceğine inanıyorum. Çünkü gurbetçilerimiz gelecek, burada olacaklar. Benim için ise çok özel bir maç olacak. Bellinzona’da çok tecrübeli oyuncular yok. Ama takım olarak elimizden geleni ortaya koyacağız” diye konuştu.Bellinzona maçının hazırlıklarını aralıksız sürdüren Galatasaray tek idmanla günü geçirdi. Skibbe yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra serbest vuruş ve taktik çalışma gerçekleştirdi.Nonda, takımla birlikte antrenmana çıkarken Arda, topla ısınmanın ardından, Ümit Karan ise taktik çalışmanın sonlarına doğru ağrılarının artması üzerine antrenmanı tamamlayamadılar. Mehmet Topal ve Uğur salonda çalışırken, Sabri, Hakan, Linderoth ve Emre sahada takımdan ayrı antrenman yaptı. Galatasaray, bugün özel bir uçakla İsviçre’nin Basel kentine gidecek.