Aslan'da UEFA mesaisi



Galatasaray, perşembe günü oynayacağı Metalist Kharkiv maçı hazırlıklarına başladı.



Turkcell Süper Lig'de Ankaraspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, UEFA Kupası'nda Ukrayna'nın Metalist ekibiyle yapacağı grup karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Michael Skibbe yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Ankaraspor karşısında 90 dakika forma giyen oyuncuların koşunun ardından sağlık merkezinde terapiye girdikleri, diğer oyuncuların ise yarı sahada teknik ağırlıklı çift kale maç yaptıkları kaydedildi.



Antrenmanda, karın-kasık bölgesine darbe alan Mehmet Güven'in sakatlanarak çalışmayı tamamlayamadığı bildirilirken, sağ dizinde ağrısı olan Servet Çetin ve sol arka adalesinde sertlik ile ağrı olan Volkan'ın rejenerasyon çalışmasının ardından sağlık merkezinde tedavi edildikleri ifade edildi. Açıklamada, Servet'in sakatlık durumunu netleştirmek amacıyla ayrıntılı tetkik ve muayenelerin yapılacağı dile getirildi.



Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Lincoln, Mehmet Topal ve Alparslan'ın tesislerde tedavilerinin devam ettiği, Murat ile Emre Güngör'ün salonda, Linderoth ise salonda ve sahada fizyoterapistler eşliğinde çalıştıkları ifade edildi.



Ameliyatları sonrası Hasan, Serkan Çalık ve Uğur'un rehabilitasyon çalışmalarına devam edildiği yinelendi.