T24 LogoT24 Logo
Spor

Aslan'da UEFA mesaisi

Galatasaray, perşembe günü oynayacağı Metalist Kharkiv maçı hazırlıklarına başladı.

23 Kasım 2008 02:00


Galatasaray, perşembe günü oynayacağı Metalist Kharkiv maçı hazırlıklarına başladı.

Turkcell Süper Lig'de Ankaraspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, UEFA Kupası'nda Ukrayna'nın Metalist ekibiyle yapacağı grup karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Michael Skibbe yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Ankaraspor karşısında 90 dakika forma giyen oyuncuların koşunun ardından sağlık merkezinde terapiye girdikleri, diğer oyuncuların ise yarı sahada teknik ağırlıklı çift kale maç yaptıkları kaydedildi.

Antrenmanda, karın-kasık bölgesine darbe alan Mehmet Güven'in sakatlanarak çalışmayı tamamlayamadığı bildirilirken, sağ dizinde ağrısı olan Servet Çetin ve sol arka adalesinde sertlik ile ağrı olan Volkan'ın rejenerasyon çalışmasının ardından sağlık merkezinde tedavi edildikleri ifade edildi. Açıklamada, Servet'in sakatlık durumunu netleştirmek amacıyla ayrıntılı tetkik ve muayenelerin yapılacağı dile getirildi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Lincoln, Mehmet Topal ve Alparslan'ın tesislerde tedavilerinin devam ettiği, Murat ile Emre Güngör'ün salonda, Linderoth ise salonda ve sahada fizyoterapistler eşliğinde çalıştıkları ifade edildi.

Ameliyatları sonrası Hasan, Serkan Çalık ve Uğur'un rehabilitasyon çalışmalarına devam edildiği yinelendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24