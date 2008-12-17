Aslan'da son durum

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Galatasaray, Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını, iki günlük iznin ardından sürdürdü.

17 Aralık 2008 02:00


Galatasaray, Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını, iki günlük iznin ardından sürdürdü.
 
Sarı-kırmızılılar, bu akşam teknik direktör Michael Skibbe yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, futbolcular daha sonra teknik çalışmalar yaptı. Sabri Sarıoğlu, Milan Baros, Volkan Yaman, Mehmet Güven, Aydın Yılmaz, Barış Özbek, Ümit Karan ve Tobias Linderoth da antrenmanın tamamına, takımla birlikte katıldı.

Bu arada, Semih Kaya, Emre Güngör ve Alparslan Erdem'in tedavilerine devam edilirken, Alparslan, bugünkü tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde sahada ve salonda çalıştı. Murat Akça, Hasan Şaş, Serkan Çalık ve Uğur Uçar'ın ameliyat ertesi rehabilitasyon çalışmaları da sürüyor.

Galatasaray, yarın yapacağı çift antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek. Sarı-kırmızılılar, sabah basına ve taraftara kapalı çalışırken, akşam antrenmanı ise hem basına, hem taraftara açık olacak.

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