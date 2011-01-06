Aslan’da son bomba Culio

T24 - Galatasaray transferde Kazım Kazım’dan sonra ikinci bombasını Romanya’nın CFR Cluj takımının Arjantinli orta saha oyuncusu Juan Emmanuel Culio ile patlatmak üzere.



Transferde hareketli günler geçiren Aslan, Newell’s Old Boys’un 10 numarası Formica’nın transferinde çıkan sorun nedeniyle B planını devreye soktu ve başka bir Tangocuda karar kıldı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Teknik Direktör Gheorghe Hagi’nin yönetime sunduğu listede yer alan Culio için girişimlere başlayan sarı-kırmızılıların Cluj ile bonservis sorununu Hagi’nin devreye girmesiyle çözdüğü ve 3 milyon eurodan kapıyı açan Cluj Başkanı Paszkany’nin rakamı 1.5 milyon euroya indirdiği ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine 27 yaşındaki Arjantinli orta saha futbolcusunun gelmesinin an meselesi olduğu bildirildi.



Arjantinli futbolcu ve kulübüyle pazarlıkları sürdüren Galatasaray Sportif Direktörü Adnan Sezgin’in bugün ödeme planıyla ilgili son detayları görüşeceği ve anlaşma sağlanması durumunda Juan Emmanuel Culio’nun Türkiye’ye gelerek sarı-kırmızılı takımın Antalya’daki kampına katılacağı öğrenildi.





