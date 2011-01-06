T24 LogoT24 Logo
Spor

Aslan’da son bomba Culio

Kazım Kazım’dan sonra ikinci bombası Arjantinli orta saha oyuncusu Juan Emmanuel Culio...

06 Ocak 2011 02:00

T24 - Galatasaray transferde Kazım Kazım’dan sonra ikinci bombasını Romanya’nın CFR Cluj takımının Arjantinli orta saha oyuncusu Juan Emmanuel Culio ile patlatmak üzere.

Transferde hareketli günler geçiren Aslan, Newell’s Old Boys’un 10 numarası Formica’nın transferinde çıkan sorun nedeniyle B planını devreye soktu ve başka bir Tangocuda karar kıldı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

Teknik Direktör Gheorghe Hagi’nin yönetime sunduğu listede yer alan Culio için girişimlere başlayan sarı-kırmızılıların Cluj ile bonservis sorununu Hagi’nin devreye girmesiyle çözdüğü ve 3 milyon eurodan kapıyı açan Cluj Başkanı Paszkany’nin rakamı 1.5 milyon euroya indirdiği ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine 27 yaşındaki Arjantinli orta saha futbolcusunun gelmesinin an meselesi olduğu bildirildi.

Arjantinli futbolcu ve kulübüyle pazarlıkları sürdüren Galatasaray Sportif Direktörü Adnan Sezgin’in bugün ödeme planıyla ilgili son detayları görüşeceği ve anlaşma sağlanması durumunda Juan Emmanuel Culio’nun Türkiye’ye gelerek sarı-kırmızılı takımın Antalya’daki kampına katılacağı öğrenildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24