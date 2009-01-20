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Spor

Aslan’da müthiş trafik

Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Kupası’nda şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray zorlu bir maç trafiğine girecek.

20 Ocak 2009 02:00



Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Kupası’nda şampiyonluğu hedefleyen Cim-Bom sezonun ikinci yarısıyla birlikte zorlu bir maç trafiğine girecek.

Önümüzdeki yaklaşık bir aylık süreçte üç kulvarda toplam 9 sınav verecek olan sarı-kırmızılı takım, Sivas’la 11 gün içinde 2’si deplasmanda olmak üzere 3 maç oynayacak.

Galatasaray bu 9 maçın 5’ini deplasmanda, 4’ünü İstanbul’da oynayacak. Aslan, Sivas’la yapacağı lig ve kupa maçlarının ardından Denizli’ye gidecek, ardından kupa rövanşı için yeniden Sivas’ın yolununu tutacak. Cim-Bom ligin 19. haftasında güçlü Kayseri’yi ağırlayacak sonra Antalya’ya konuk olacak. 18 Şubat’da Fransa’da Bordeaux ile kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılı takım, Kocaeli maçıyla nefeslenecek. Galatasaray’ın müthiş maratonu İstanbul’daki Bordeaux rövanşıyla sona erecek.

Sezgin: Hak eden kazansın

Galatasaray Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin, ligdeki rakipleri Sivasspor’la kupada da eşleşmelerini, “ilginç” olarak yorumladı. Sezgin, “Sivasspor’la çok kısa süre içinde 3 kez karşılaşacağız. İnşallah hava koşulları da futbolcu sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde olur. Zevkli müsabakalar olacak. Hak eden kazansın ve turu atlasın” dedi. Sezgin, “Mehmet Yıldız maçlarda hangi takımın formasını giyecek” sorusuna, “Garip bir soru” karşılığını verdi.

‘Galatasaray’ı kesin eleriz’

Sivasspor Basın Sözcüsü Fikret Ünsal, Galatasaray’a gözdağı verdi.
Kura çekimine katılan kırmızı-beyazlı yönetici, “Nihayetinde Galatasaray da bizim kıyasıya mücadele ettiğimiz bir takım. Kesinlikle Galatasaray’ı eleyeceğimizi düşünüyorum. Kendilerini en iyi şekilde ağırlayacağız, ama biz eleriz. Bu kadar net konuşuyorum” dedi. Ünsal, golcü oyuncu Mehmet Yıldız için Galatasaray’la artık bir görüşme yapmadıklarını sözlerine ekledi.

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