Aslan’da Mehmet Ekici harekâtı

T24 - Başkan Polat, Bayern Münih’in Nürnberg’de kiralık forma giyen gurbetçi yıldızın transferi için düğmeye bastı. 21’lik genç yeteneğin kaptan Arda’yla takası gündemde.

Devre arası sık sık Almanya’ya çıkarma yapan G.Saray, gerçekleştirdiği bu sayısız seferlerin meyvelerini sezon sonu toplayacak. Daha şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapan sarı-kırmızılı yönetim, orta sahada yapmayı planladıkları köklü değişimi Nürnberg forması giyen Mehmet Ekici’yle başlatacak.

Kaliteli ve genç gurbetçilerle yola devam etme kararı alan G.Saray Başkanı Adnan Polat ve sportif direktör Adnan Sezgin, bonservisi Bayern Münih’te olan Taner’i yakın takibe aldı. İlerleyen yıllarda A Milli Takımın da değişilmezleri arasına girmesine kesin gözüyle bakılan 21’lik genç yetenek için şimdiden nabız yoklamaya başlayan sarı-kırmızılılar, bu transferi sezon bitmeden mutlu sonla noktalamak istiyor.

Gelecek sezondan itibaren kariyerini Avrupa’da sürdüreceği konuşulan Arda Turan’ın Bayern Münih’e gitmesi durumunda Mehmet’in bonservisini kaptanalarına karşılık almak isteyen başkan Polat, Almanlar’dan yüklü bir miktar da bonservis bedeli alacak. Yani hesaplar tutarsa, Cimbom çok kârlı bir transfere imza atmış olacak.



Kaptan Arda için seferberlik başladı

G.Saray'da Arda’nın Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı olan G.Antep sınavında forma giyebilmesi için Florya’da seferberlik ilan edildi. Teknik direktör Hagi’nin Avustralyalı Harry Kewell’ın da 3-2’nin rövanşı olan mücadelede hazır olabilmesi için sağlık kuruluna baskı yaptığı öğrenilirken, 2 oyuncunun da kritik maça yetişmesi halinde Kewell’ı solda Arda’yı ise göbekte oynayacak.



Adnan Öztürk yarın yönetimi topa tutacak

G.Saray'da Polat yönetimine muhalefet her geçen gün artıyor. Geçen seçimde Polat’a karşı aday olan Adnan Öztürk, yarın 11.00’de bir basın toplantısı yaparak, yönetime eleştirilerini dile getirecek. Öztürk’ün camiada her geçen gün artan kongre eğilimine destek vereceği ve Polat’a olağanüstü kongre çağrısında bulunacağı da iddia ediliyor.



Taraftar sayısı her hafta daha azalıyor

Camianın yıllardır hayâlini kurduğu yeni stadı, Ajax maçıyla açılırken bir türlü ilgi göremedi. Takımın inişli çıkışlı grafiği yüzünden taraftar sayısı her geçen hafta düşüyor. İlk lig maçında Sivas’a karşı tribünlerde 40 bin kişi bulunurken son Bucaspor maçında ise stadın yüzde 60’ı boş kaldı ve sadece 8 bin 100 bilet satıldı.



