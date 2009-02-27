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Spor

Aslan'da Kewell büyüsü

Galatasaray, Avustralyalı yıldız futbolcusu Harry Kewell'ın gol attığı bütün resmi karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı.

27 Şubat 2009 02:00


Galatasaray, Avustralyalı yıldız futbolcusu Harry Kewell'ın gol attığı bütün resmi karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'a Avustralyalı futbolcu Harry Kewell attığı goller uğurlu geliyor.

Sarı-kırmızılı takım, Kewell'ın gol kaydettiği 10 karşılaşmadan da mutlu sonla ayrılmayı başardı. Sezon başında Liverpool'dan transfer edilen tecrübeli futbolcu, attığı gollerle adeta takımının ''uğuru'' haline geldi.

Kewell, takımının kazandığı Turkcell Süper Lig'de 6, UEFA Kupası'nda 3 ve TFF Süper Kupa maçında fileleri havalandırdı.

Avustralyalı futbolcu, son olarak dün Bordeaux ile yapılan UEFA Kupası 3. tur rövanş karşılaşmasında kaydettiği muhteşem golle Galatasaraylı taraftarları coşturdu.

Harry Kewell'ın gol attığı karşılaşmalar şöyle:

Turkcell Süper Lig

Galatasaray-Denizlispor: 4-1 (1 Gol)
Kocaelispor-Galatasaray: 1-4 (1 Gol)
Galatasaray-Konyaspor: 4-1 (1 Gol)
Galatasaray-Gaziantepspor: 3-1 (1 Gol)
Galatasaray-İBB Spor: 2-0 (1 Gol)
Ankaragücü-Galatasaray: 0-3 (1 Gol)

UEFA Kupası

Bellinzona-Galatasaray: 3-4 (1 Gol)
Galatasaray-Olympiakos: 1-0 (1 Gol)
Galatasaray-Bordeaux: 4-3 (1 Gol)

TFF Süper Kupa

Galatasaray-Kayserispor: 2-1 (1 Gol)

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