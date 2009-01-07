Aslan'da Hüseyin farkı



Galatasaray Cafe Crown, Eurochallenge Kupası F Grubu'nda Belçika'nın Dexia Mons Hainaut takımını İstanbul'da 80-68 yenerek üçüncü galibiyetini elde etti.







Galatasaray Cafe Crown Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Eurochallenge Kupası (F) Grubu'ndaki 5. maçında Belçika'nın Dexia Mons Hainaut takımını 80-68 yendi.



Maça iyi başlayan Galatasaray Cafe Crown, Zizic ve Graves'in pota altındaki etkili oyunuyla 6. dakikada 12-6 üstünlük sağladı. Konuk ekip, Nesbitt ile skor üretirken, sarı-kırmızılılar, Hüseyin'in de skora katkısıyla ilk periyodu 22-17 önde kapadı.



Maçta dengenin sağlandığı ikinci periyotta Galatasaray Cafe Crown, Atkins ve Hüseyin'in hücumdaki etkili performansıyla 16. dakikada 8 sayı farka (31-23) ulaştı.



Bu dakikadan sonra duraklayan sarı-kırmızılılar, rakibinin iyi savunması karşısında sayı üretmekte zorlandı. 4 dakikada 7-0'lık seri yakalayan Belçika temsilcisi, son dakikaya girerken farkı eritti ve skoru 31-30'a getirdi. İlk yarı Galatasaray Cafe Crown'ın 33-30 üstünlüğüyle kapandı.



İkinci yarıda maça ortak olan konuk takım, Potter'in dış atışlardan ürettiği sayılarla maçta ilk kez 24. dakikada 39-37'lik skorla öne geçti. 3. periyotta büyük çekişme yaşanırken, Cüneyt'in dış atışlardaki skorer oyunuyla sarı-kırmızılılar bu periyodu da 56-52 üstün tamamlandı.



Son periyotta konuk ekip iyi savunma yaparken, Galatasaray Cafe Crown'ı da dış atışlara zorladı.



Dengede geçen son periyodun son 2 dakikasına ev sahibi ekip 70-67 önde girdi. Maçın son dakikalarında kritik hücumları değerlendiremeyen Belçika ekibi karşısında, son dakika içinde Hüseyin ve Graves'le 3 sayılık basketler bulan Galatasaray Cafe Crown, maçı 80-68 kazandı.



Hüseyin Beşok, 23 sayı, 13 ribaunt ve 3 asistle maçın en etkili oyuncusu oldu.



GALATASARAY CAFE CROWN: 80 - DEXIA MONS HAINAUT: 68



Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Moise Bitton (İsrail), Dimitar Gologanov (Bulgaristan), Elias Koromilas (Yunanistan)

Galatasaray Cafe Crown: Cüneyt xxx 12, Graves xxx 18, Zizic xx 6, Gurovic x 2, Hüseyin xxxx 23, Atkins xxx 14, Erdem xx 5, Murat x, Cemal x, Polat x

Dexia Mons Hainaut: Conlan xx 11, Hall x 4, Torbert xx 9, Ebong x 6, Potter xxx 14, Nesbitt xx 8, Green xx 9, Reinking xx 7

1. periyot: 22-17

İlk yarı: 33-30

3. periyot: 56-52

5 faul alan: Dk. 37.27 Hall (Dexia Mons Hainaut)

