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Spor

Aslan'da Hüseyin farkı

Galatasaray, Eurochallenge Kupası F Grubu'nda Belçika'nın Dexia Mons Hainaut takımını İstanbul'da 80-68 yendi

07 Ocak 2009 02:00


Galatasaray Cafe Crown, Eurochallenge Kupası F Grubu'nda Belçika'nın Dexia Mons Hainaut takımını İstanbul'da 80-68 yenerek üçüncü galibiyetini elde etti.



Galatasaray Cafe Crown Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Eurochallenge Kupası (F) Grubu'ndaki 5. maçında Belçika'nın Dexia Mons Hainaut takımını 80-68 yendi.

Maça iyi başlayan Galatasaray Cafe Crown, Zizic ve Graves'in pota altındaki etkili oyunuyla 6. dakikada 12-6 üstünlük sağladı. Konuk ekip, Nesbitt ile skor üretirken, sarı-kırmızılılar, Hüseyin'in de skora katkısıyla ilk periyodu 22-17 önde kapadı.

Maçta dengenin sağlandığı ikinci periyotta Galatasaray Cafe Crown, Atkins ve Hüseyin'in hücumdaki etkili performansıyla 16. dakikada 8 sayı farka (31-23) ulaştı.

Bu dakikadan sonra duraklayan sarı-kırmızılılar, rakibinin iyi savunması karşısında sayı üretmekte zorlandı. 4 dakikada 7-0'lık seri yakalayan Belçika temsilcisi, son dakikaya girerken farkı eritti ve skoru 31-30'a getirdi. İlk yarı Galatasaray Cafe Crown'ın 33-30 üstünlüğüyle kapandı.

İkinci yarıda maça ortak olan konuk takım, Potter'in dış atışlardan ürettiği sayılarla maçta ilk kez 24. dakikada 39-37'lik skorla öne geçti. 3. periyotta büyük çekişme yaşanırken, Cüneyt'in dış atışlardaki skorer oyunuyla sarı-kırmızılılar bu periyodu da 56-52 üstün tamamlandı.

Son periyotta konuk ekip iyi savunma yaparken, Galatasaray Cafe Crown'ı da dış atışlara zorladı.

Dengede geçen son periyodun son 2 dakikasına ev sahibi ekip 70-67 önde girdi. Maçın son dakikalarında kritik hücumları değerlendiremeyen Belçika ekibi karşısında, son dakika içinde Hüseyin ve Graves'le 3 sayılık basketler bulan Galatasaray Cafe Crown, maçı 80-68 kazandı.

Hüseyin Beşok, 23 sayı, 13 ribaunt ve 3 asistle maçın en etkili oyuncusu oldu.

GALATASARAY CAFE CROWN: 80 - DEXIA MONS HAINAUT: 68

Salon: Ayhan Şahenk
Hakemler: Moise Bitton (İsrail), Dimitar Gologanov (Bulgaristan), Elias Koromilas (Yunanistan)
Galatasaray Cafe Crown: Cüneyt xxx 12, Graves xxx 18, Zizic xx 6, Gurovic x 2, Hüseyin xxxx 23, Atkins xxx 14, Erdem xx 5, Murat x, Cemal x, Polat x
Dexia Mons Hainaut: Conlan xx 11, Hall x 4, Torbert xx 9, Ebong x 6, Potter xxx 14, Nesbitt xx 8, Green xx 9, Reinking xx 7
1. periyot: 22-17
İlk yarı: 33-30
3. periyot: 56-52
5 faul alan: Dk. 37.27 Hall (Dexia Mons Hainaut)

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