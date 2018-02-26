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Spor

Aslan'da hedef dış saha galibiyeti!

Son 7 dış saha maçında 6 mağlubiyet Taraftar desteği en önemli etken Fatih Terim: "Çim mi değişik?" Ata SELÇUK - İSTANBUL, (DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki iç saha performansıyla futbol severleri büyülerken, kötü deplasman performansıyla is

26 Şubat 2018 13:23

Son 7 dış saha maçında 6 mağlubiyet

Taraftar desteği en önemli etken

Fatih Terim: \"Çim mi değişik?\"

Ata SELÇUK - İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'deki iç saha performansıyla futbol severleri büyülerken, kötü deplasman performansıyla ise taraftarlarını hayal kırıklığına uğratıyor. Galatasaray\'da hedef, Kardemir Karabükspor maçıyla birlikte deplasman karnesini düzeltmek.
Fatih Terim\'in öğrencileri bu sezon iç sahada çok iyi bir performans gösterirken, 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar iç sahada bu sezon yalnızca Fenerbahçe\'ye puan bırakırken, bu maçın dışında oynadığı 11 maçta da galip gelmeyi başardı. Sezona Igor Tudor ile başlayan Galatasaray\'da daha sonra Fatih Terim getirilirken, Terim\'in gelişinin ardından ligde iç sahada 4 maça çıkan Galatasaray, bu maçlardan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca iç sahada 7 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.
SON 7 DIŞ SAHA MAÇINDA 6 MAĞLUBİYET
İç sahadaki bu performansını dış sahaya yansıtamayan Galatasaray, bu sezon deplasmanda 11 maça çıkarken 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca ligde oynadığı son 7 deplasman maçının 6\'sından mağlubiyetle ayrılırken, yalnızca Kayserispor\'u 3-1\'lik skorla mağlup edebildi.
TARAFTAR DESTEĞİ EN ÖNEMLİ ETKEN
Galatasaraylı taraftarlar, bu sezon Türk Telekom Stadyumu\'nda oynanan maçlarda takımını yalnız bırakmıyor. Passolig\'in verilerine göre; Galatasaray, 38 bin 731 seyirci ortalamasıyla \'En yüksek seyirci ortalamaları\' kategorisinde ilk sıradaki yerini korudu.
TERİM: \"ÇİM Mİ DEĞİŞİK?\"
Teknik direktör Fatih Terim, ligin son sırasında bulunan Kardemir Karabükspor\'u geçerek hem bu kötü deplasman karnesini bir nebze de olsa düzeltmek, hem de liderlik yolunda kritik bir galibiyete daha imza atmak hedefinde.
Deneyimli çalıştırıcı, geçen hafta Kasımpaşa\'ya kaybedilen 3 puanın ardından bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve şu sözleri sarf etmişti:
\"Hiçbir yenilgi benim hesabımda yoktur. Galatasaray cesur olmalıdır. Nerede olursa olsun cesurca oynamalı. Nereden çıkmış deplasman fobisi, çim mi değişik? Olur mu öyle şey? Yarıştayız. Bizim için asgari kaybetmek önemli.\"

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