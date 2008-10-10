Aslan'da flaş gelişme...

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Galatasaray yönetimi, futbol takımı antrenörlerinden Ümit Davala ve Edwin Boekamp ile yolları ayırdı.

10 Ekim 2008 03:00


Galatasaray yönetimi antrenörler Ümit Davala ve Edwin Boekamp'ın görevine son verdi.

Kulüp yönetimi, futbol takımı antrenörlerinden Ümit Davala ve Edwin Boekamp ile yolları ayırdı. Alınan kararda bu iki ismin teknik direktör Michael Skibbe'ye yeteri kadar destek vermemeleri gerekçe gösterildi.

Galatasaray Kulübü resmi web sitesinde yapılan açıklamada, "Galatasaray futbol takımı antrenörleri Ümit Davala ve Edwin Boekamp ile 10 Ekim 2008 tarihi itibarıyla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendilerine bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları hizmet ve emekleri karşısında teşekkür eder, bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz" denildi.

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