Aslan'a zorlu rakipler

Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda ettikten sonra UEFA Kupası 1. turunda İsviçre'nin Bellinzona takımını eleyerek gruplara kalma hakkı elde eden Galatasaray'ın rakipleri dün düzenlenen kura töreniyle belli oldu.





İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kuraya 3. torbadan dahil olan sarı-kırmızılı takım, ikinci tur gruplarında Portekiz'in Benfica, Yunanistan'ın Olympiacos, Almanya'nın Hertha Berlin ve 1. turda Beşiktaş'ı eleyen Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımları eşleşti.







Toplam 40 takımın mücadele edeceği gruplarda ekipler 5'erli 8 gruba ayrıldı. Takımlar gruplarda ikisi iç sahada, ikisi deplasmanda olmak üzere dörder maç oynayacak.



23 Ekim'de başlayıp 18 Aralık'ta sona erecek maçlar sonunda gruplarında ilk 3'e girenler ikinci tura yükselecek.



G.Saray'ın fikstürü



Galatasaray'ın UEFA rotası belli oldu. B Grubu'nda mücadele edecek Galatasaray'ın fikstürü çoğu sarı-kırmızılı taraftarın istediği gibi oluştu.



GALATASARAY - OLYMPIAKOS (23 EKIM)

BENFICA - GALATASARAY (6 KASIM)

GALATASARAY - M.KHARKIV (27 KASIM)

HERTHA BERLİN - GALATASARAY (3 ARALIK)

SON HAFTA (BAY)







