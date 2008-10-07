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Spor

Aslan'a zorlu rakipler

UEFA Kupası birinci turunda İsviçre'nin Bellinzona takımını eleyerek gruplara kalma hakkı elde eden Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

07 Ekim 2008 03:00

Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda ettikten sonra UEFA Kupası 1. turunda İsviçre'nin Bellinzona takımını eleyerek gruplara kalma hakkı elde eden Galatasaray'ın rakipleri dün düzenlenen kura töreniyle belli oldu.


İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kuraya 3. torbadan dahil olan sarı-kırmızılı takım, ikinci tur gruplarında Portekiz'in Benfica, Yunanistan'ın Olympiacos, Almanya'nın Hertha Berlin ve 1. turda Beşiktaş'ı eleyen Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımları eşleşti.


Toplam 40 takımın mücadele edeceği gruplarda ekipler 5'erli 8 gruba ayrıldı. Takımlar gruplarda ikisi iç sahada, ikisi deplasmanda olmak üzere dörder maç oynayacak.

23 Ekim'de başlayıp 18 Aralık'ta sona erecek maçlar sonunda gruplarında ilk 3'e girenler ikinci tura yükselecek.

G.Saray'ın fikstürü

Galatasaray'ın UEFA rotası belli oldu. B Grubu'nda mücadele edecek Galatasaray'ın fikstürü çoğu sarı-kırmızılı taraftarın istediği gibi oluştu.

GALATASARAY - OLYMPIAKOS (23 EKIM)
BENFICA - GALATASARAY (6 KASIM)
GALATASARAY - M.KHARKIV (27 KASIM)
HERTHA BERLİN - GALATASARAY (3 ARALIK)
SON HAFTA (BAY)



A GRUBU    B GRUBU    C GRUBU    D GRUBU
 Schalke 04    Benfica    Sevilla    Tottenham
 PSG    Olympiacos    Stuttgart    S.Moskova
 M. City    Galatasaray    Sampdoria    Udinese
 Santander    Hertha Berlin    Partizan    D.Zagreb
 Twente    Metalist    S. Liege    Nijmegen
             
 E GRUBU    F GRUBU    G GRUBU    H GRUBU
 Milan    Hamburg    Valencia    C.Moskova
 Heerenveen    Ajax    C.Brugge    Deportivo
 Braga    Slavya Prag    Rosenborg    Feyenoord
 Portsmouth    Aston Villa    Kopenhag    Nancy
 Wolfsburg    Zilina    S.Etienne    L.Poznan
             

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