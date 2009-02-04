Aslan'a ve ırkçılara bayraklı yanıt

Aslan'ı Petkoviç yıktı

'Jest olsun diye yaptım'



İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 'Kurşun Dökme' operasyonuyla Türkiye'de iyice ısınan Gazze gündemi, Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki sert çıkışıyla zirve noktasına ulaşmıştı.Maçın ardından Filistin bayrağını saha ortasına dikerek dikkatleri üzerine çeken Sivassporlu İbrahim Dağaşan, olayın ardından yaptığı açıklamada siyasi mesaj vermeye çalışmadığını söyledi.Başarılı futbolcu, “Sadece jest olsun diye bu hareketi yaptım. Türkiye’de Filistin için yapılan yardımlar ortada. Bunlar karşısında biz de duygulandık. Amacım birilerine gönderme yapmak değildi. Takımdaki en iyi arkadaşlarımdan biri İsrailli Balili. Maçtan sonra hareketimle ilgili Balili bana bir şey söylemedi. Siyasi bir mesaj vermek haddim değil. Duygularımı bu şekilde yansıtmak istedim” dedi.