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Spor

Aslan'a ve ırkçılara bayraklı yanıt

Fortis Türkiye'de yarı finale yükselen Sivasspor'dan İbrahim Dağaşan, maçtan sonra sahanın ortasına Filistin bayrağı dikti

04 Şubat 2009 02:00

Fortis Türkiye Kupası'nda dün Galatasaray'ı penaltılarla 4-2 yenerek yarı finale yükselen Sivasspor'dan İbrahim Dağaşan, maçtan sonra sahanın ortasına Filistin bayrağı dikti. 

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 'Kurşun Dökme' operasyonuyla Türkiye'de iyice ısınan Gazze gündemi, Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki sert çıkışıyla zirve noktasına ulaşmıştı. 

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Maçın ardından Filistin bayrağını saha ortasına dikerek dikkatleri üzerine çeken Sivassporlu İbrahim Dağaşan, olayın ardından yaptığı açıklamada siyasi mesaj vermeye çalışmadığını söyledi.



'Jest olsun diye yaptım'

Başarılı futbolcu, “Sadece jest olsun diye bu hareketi yaptım. Türkiye’de Filistin için yapılan yardımlar ortada. Bunlar karşısında biz de duygulandık. Amacım birilerine gönderme yapmak değildi. Takımdaki en iyi arkadaşlarımdan biri İsrailli Balili. Maçtan sonra hareketimle ilgili Balili bana bir şey söylemedi. Siyasi bir mesaj vermek haddim değil. Duygularımı bu şekilde yansıtmak istedim” dedi.

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