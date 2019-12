Aslan'a tatil hediyesi

T24 -

Maçtan notlar

Nonda yetişmedi

Kewell'a mesaj

Alparslan Dikmen unutulmadı

Gençlerbirliği'nde 3 eksik

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 77. dakikada Harry Kewell kaydetti. Cimbom bu sonuçla birlikte 36 puana çıktı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Konuk ekip ise 26 puanda kalarak 7. sırada yer aldı.Aslar sahadaSturm Graz maçında, Avrupa Ligi'nde grup liderliğini garantilemiş olması sebebiyle yedek ve genç futbolcuları sahaya süren Rijkaard, bu karşılaşmada, Antalyaspor maçından 3 puan alan kadroyu büyük ölçüde korudu.Turkcell Süper Lig'de 2009-10 sezonunun ilk yarısını Gençlerbirliği maçıyla tamamlamaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard, Gençlerbirliği karşısında yeniden as kadrosuna döndü.UEFA Avrupa Ligi'nde grup liderliğini garantilemiş olması nedeniyle Sturm Graz maçında yedek ve genç isimlere şans veren Hollandalı çalıştırıcı, Gençlerbirliği maçında, Antalyaspor deplasmanında galibiyeti getiren kadroyu önemli ölçüde korudu.Rijkaard, Antalyaspor maçındaki ilk 11'den yalnızca Barış'ı yedeğe çekerken, onun yerine ise Gençlerbirliği karşısında Mustafa'ya yer verdi.Galatasaray'da sakatlığı bulunan Shabani Nonda, Gençlerbirliği maçına yetiştirilemedi.Sakatlıklar nedeniyle özellikle forvet hattında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı takımda tek forvet durumunda kalan Nonda, sakatlığının düzelmemesi nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemedi.Sarı-kırmızılı takımda Sabri, Baros ve Gökhan da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen diğer oyuncular oldu.Galatasaraylı taraftarlar, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve takımda kalıp kalmayacağı merak konusu haline gelen Avustralyalı futbolcu Harry Kewell'a tribünden mesaj gönderdi.Kewell'ı takımlarında gelecek sezonda da görmek istediklerini ifade eden sarı-kırmızılı taraftarlar, başarılı futbolcu için, “Stay with us Kewell” (Bizimle kal Kewell) pankartı açtı.Diğer yandan Kewell, forvet oyuncularının yokluğunda teknik direktör Rijkaard tarafından yine forvet hattında görevlendirildi.Galatasaray taraftarları, geçtiğimiz yıl bir trafik kazasında yaşamını yitiren Ultraslan Taraftar Grubu Genel Koordinatörü Alpaslan Dikmen'in doğum gününü kutladı. Doğum tarihi 20 Aralık 1971 olan Alpaslan Dikmen için, tribünlerden doğum gününü kutlayan pankartlar açıldı.Gençlerbirliği takımı, Galatasaray maçına 3 oyuncusundan yoksun olarak çıktı.Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalıları İlhan ve Radeljic'in yanı sıra, sakatlığı bulunan Mustafa Pektemek, Galatasaray maçında takımdaki yerlerini alamadı.