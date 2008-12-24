Aslan'a Sırp smaçör

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Finlandiya Milli Takımı'nın genç oyuncusu Urpo Sivula'yı kadrosuna kattı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Finlandiya Ligi'nin en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen 20 yaşındaki milli smaçör Urpo Sivula'nın transfer edildiği duyuruldu.



Sivula'nın genç yaşına rağmen hem Finlandiya Ligi'nde, hem de Finlandiya Milli Takımı ile önemli maçlar oynadığı ifade edilirken, 2006'da yılın genç oyuncusu, 2007'de ligin en iyi servis atan üçüncü oyuncusu seçildiği, 2008'de de lig karmasında yer aldığı aktarıldı.



Urpo Sivula, 1.95 metre boyunda ve 98 kilo ağırlığında.

